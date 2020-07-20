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20.07.2020 19:45
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Опального схиигумена продолжают наказывать штрафами. На этот раз за возбуждение ненависти

Отстраненного от служения отца Сергия снова обсуждали в суде и снова признали виновным. Он наунижал на 18 тысяч рублей.

О решении по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, 20 июля сообщает Верхнепышминский городской суд. Отец Сергий, а в суде Романов Николай Васильевич, признан виновным и наказан штрафом в 18 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее Романова оштрафовали на 90 тысяч за публично высказанное отношение к коронавирусу. Церковный суд за те же проповеди отстранил его от служения. Сам схиигумен заперся на территории монастыря и оттуда предлагает Владимиру Путину сложить полномочия.

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Комментарии (1)

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