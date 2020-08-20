СМИ: Сторонники схиигумена Сергия с актером «Уральских пельменей» устроили митинг у Екатеринбургской епархии
Несколько десятков сторонников схиигумена Сергия собрались у здания Екатеринбургской епархии после того, как он объявил «боевую тревогу» в ответ на действия митрополита Кирилла по высылке монахинь из Среднеуральского женского монастыря.
Собравшиеся у епархии люди, среди которых замечен и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, заявили, что собрались «на крестный ход». Также они намерены «задать вопросы митрополии о судьбе монастыря и Сергия». Об этом 20 августа сообщает издание 66.ru.
Демонстранты хотели войти в здание епархии, но охрана не позволила им этого сделать. Есть информация, что сам мятежный схиигумен собирается посетить мероприятие.
Дмитрий Соколов в комментарии e1.ru рассказал, что из монастыря ушло «три человека». Актер заверил, что видел Сергия три дня назад. «Он решает вопросы, которые насущны. Дух есть. Спокойствие есть», — резюмировал Соколов.
Недовольство сторонников Сергия вызвало предложение переселить монахинь из Среднеуральского монастыря. «Послушницам и монахиням монастыря необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия (Романова), отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь», — цитирует заявление епархии e1.ru.
Схиигумена, которому ещё в 2001 году разрешили проповедовать вопреки церковным канонам при наличии погашенной судимости за убийство, отстранили от служения. Он заперся на территории монастыря и оттуда предлагает Владимиру Путину сложить полномочия. Он ковид-диссидент, который говорит о чипизации и опасности 5G. 24 июля патриарх Кирилл официально лишил его сана.