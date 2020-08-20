СМИ: Сторонники схиигумена Сергия с актером «Уральских пельменей» устроили митинг у Екатеринбургской епархии

Несколько десятков сторонников схиигумена Сергия собрались у здания Екатеринбургской епархии после того, как он объявил «боевую тревогу» в ответ на действия митрополита Кирилла по высылке монахинь из Среднеуральского женского монастыря.



Собравшиеся у епархии люди, среди которых замечен и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, заявили, что собрались «на крестный ход». Также они намерены «задать вопросы митрополии о судьбе монастыря и Сергия». Об этом 20 августа сообщает издание 66.ru.



Демонстранты хотели войти в здание епархии, но охрана не позволила им этого сделать. Есть информация, что сам мятежный схиигумен собирается посетить мероприятие.

