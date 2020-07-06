«Словно вы не схимник, а модный блогер». Митрополит Кирилл обратился к расстриге Сергию в Интернете

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский опубликовал обращение к главе Среднеуральского женского монастыря, которого ранее лишили сана схиигумена.

«Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети Интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в Интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер», — написал 6 июля митрополит Кирилл на сайте епархии.

Священнослужитель отметил, что ранее отец Сергий обличал Интернет, а затем ушел из «реального церковного личного общения» в виртуальный мир. Кирилл заметил, что его собеседник взял на себя роль разоблачителя, однако глава Екатеринбургской епархии пообещал обличить его «Вашим же обличением».



«Ваши проповеди полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи. Дабы Вы не служили отцу лжи — диаволу и не произносили в храме, где должна звучать только правда, слов злоречивых, лживых и клеветнических, я весьма деликатно официальным своим Указом не благословил Вам проповедовать», — продолжил Кирилл, обосновав свое решение.

Далее он раскрыл, как отец Сергий получил наперсный крест и благословение от патриарха. «Вы сочинили небылицу про встречу со Святейшим Патриархом Алексием II у Владимирской иконы Божией Матери, где он не знает, кто Вы и где Вы служите, но с угрозами напоминает владыке Викентию о необходимости дать Вам наперсный крест. Хотя Патриарху проще и естественнее было бы в такой ситуации возложить этот крест самому. В действительности же Вы были рукоположены в 2001 году, наперсный крест получили в 2005, а в сан игумена Вас возвели в 2009 году уже при Патриархе Кирилле», — рассказал о произошедшем глава Екатеринбургской епархии.

