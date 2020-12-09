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Директор центра Гамалеи Гинцбург уточнил, почему и как надолго надо отказываться от алкоголя из-за прививки

Во время вакцинации от коронавируса речи о полном запрете на алкоголь нет, но рекомендуется воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки. Так директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал сообщения о том, что при вакцинации от спиртного нужно отказаться почти на два месяца.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — цитирует Гинцбурга РИА Новости 9 декабря.

Это правило действует не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины, объяснил врач. Дело в том, что чрезмерное употребление алкоголя снижает иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», — подчеркнул Гинцбург.

Накануне, напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививка от коронавируса и алкоголь абсолютно несовместимы. По словам же Гинцбурга, один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит.

А вот больным COVID-19 шампанское лучше заменить витаминным морсом, советуют опрошенные РИА Новости врачи-диетологи. В целом из новогоднего меню помимо алкоголя стоит исключить копченые, жирные и острые блюда, потому что эта пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни... Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате — все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения», — сказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (3)

zonnek
О, уже с полутора месяцев до трех дней откат по алкоголю сделали. Конечно, кому она нужна на хрен? Иначе пролет с вакцинацией полный случится, НЕ ОТОБЬЮТ!
Эрик Дрейван
Тема становиться более важной чем смысл от прививки...
- Я скоро умру !
- Почему ?
- Я "манту" намочил...
Oleg_I
Проходил когда китайскую вакцинацию, выдали документ на 20 с чем-то страниц. Там целая страница или полторы про то, как надо предохраняться при сексе после вакцинации. Не знаю уж, зачем. Про алкоголь ни слова.
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