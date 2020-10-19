До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса

Гендиректор Центра имени Чумакова РАН рассказал о подготовке к регистрации вакцины от COVID-19.

«Планы очень четкие — это первая неделя декабря, после чего мы планируем подать документы в Минздрав на регистрацию», — цитирует заявление Айрата Ишмухаметова 19 октября «Интерфакс».

По его словам, к декабрю будут завершены первая и вторая фазы испытаний. Препарат проверят на 300 добровольцах. На третьей фазе планируется вакцинация 3 тысяч человек.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор».