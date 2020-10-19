FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 18:12
1
Печать

До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса

Гендиректор Центра имени Чумакова РАН рассказал о подготовке к регистрации вакцины от COVID-19.

«Планы очень четкие — это первая неделя декабря, после чего мы планируем подать документы в Минздрав на регистрацию», — цитирует заявление Айрата Ишмухаметова 19 октября «Интерфакс».

По его словам, к декабрю будут завершены первая и вторая фазы испытаний. Препарат проверят на 300 добровольцах. На третьей фазе планируется вакцинация 3 тысяч человек.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор».

Препарат от Центра имени Чумакова РАН — это цельновирионная вакцина, содержащая цельный вирус. Исследователи получили разрешение на клинические исследования двух фаз.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
В феврале суд арестовал экс-сотрудницу Кремля и Белого дома Анастасию Алексееву, которая за взятку путевками на элитные курорты обещала протекцию в Минздраве представителям фармбизнеса. По делу вместе с ней пошли топ-менеджеры трех компаний - «Промомед Рус», «Р-Фарм» и «ХимРар». Кто еще из чиновников министерства позагорал под пальмами, загадка, но спустя полгода именно этим трем компаниям Минздрав разрешил кормить заболевших россиян бесполезным фуфлом за безумные деньги.
(с) Незыгарь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний