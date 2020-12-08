Попова: Прививка от коронавируса и алкоголь несовместимы — от спиртного нужно отказаться почти на 2 месяца

Глава Роспотребнадзора заявила, что желающим пройти вакцинацию необходимо отказаться от спиртного.
«Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием [алкоголя]. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции, 42 дня», — цитирует 8 декабря Анну Попову РИА Новости.
По ее словам, в 42 дня после прививки формируется иммунитет, поэтому необходимо «беречь себя».
Также она отметила, что в России все готово к масштабной вакцинации от COVID-19.
Президент России 2 декабря сообщил о планах по масштабной вакцинации от COVID-19. По данным Минздрава, «Спутником V» привились уже более ста тысяч человек. Губернатор Петербурга рапортовал, что в город 50 тысяч доз должны поступить после Нового года.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России.