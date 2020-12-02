Более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V». Минздрав России в ООН анонсировал массовую вакцинацию

Глава Минздрава России рассказал о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в ООН.



«Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию. <...> Мы вскоре начнем массовую вакцинацию», — заявил 2 декабря Михаил Мурашко.

По его словам, испытания российского препарата прошли в РФ, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Обсуждаются также клинические испытания в Бразилии и других странах.

Президент Владимир Путин сегодня, 2 декабря, поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.