Более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V». Минздрав России в ООН анонсировал массовую вакцинацию

Глава Минздрава России рассказал о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в ООН.
«Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию. <...> Мы вскоре начнем массовую вакцинацию», — заявил 2 декабря Михаил Мурашко.
По его словам, испытания российского препарата прошли в РФ, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Обсуждаются также клинические испытания в Бразилии и других странах.
Президент Владимир Путин сегодня, 2 декабря, поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России.