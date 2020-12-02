FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V». Минздрав России в ООН анонсировал массовую вакцинацию

Глава Минздрава России рассказал о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в ООН.

«Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию. <...> Мы вскоре начнем массовую вакцинацию», — заявил 2 декабря Михаил Мурашко.

По его словам, испытания российского препарата прошли в РФ, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Обсуждаются также клинические испытания в Бразилии и других странах.

Президент Владимир Путин сегодня, 2 декабря, поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

rastaman
Кто же эти идиоты?
Им своей жизни не жалко?
Otkating
Гоблины! Вам писец...
killbeachtrash
Мне кажется, что степень недоверия к нынешним СМИ обслуживающим эту власть растет размерами апокалипсиса. Не верят уже ничему. Я не исключение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний