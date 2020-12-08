Привитым вакциной россиянам разрешили выпить на Новый год. Глава центра Гамалеи сообщил, когда ситуация с коронавирусом может стать управляемой

Злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации против коронавируса не стоит, но бокал шампанского, например, в праздничную ночь — не навредит. Об этом 8 декабря заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России и разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург.
«В СМИ в последнее время очень много появилось информации о возможном вреде алкоголя на эффективность вакцинации. Я бы хотел все-таки как специалист <...> пояснить, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации. Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее о несовместимости алкоголя и вакцины заявила глава Роспотребнадзора. Анна Попова сказала, что от спиртного необходимо отказаться за две недели до прививки и достаточно длительный период после, на время формирования иммунитета.
Директор Центра имени Гамалеи также рассказал, когда ситуацию с коронавирусом можно будет сделать управляемой. По его словам, это произойдет уже к ноябрю 2021 года. После того, как прививки получат около 70% жителей России. Однако «полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая», — добавил Гинцбург.
За последние сутки в Петербурге выявили 3734 заболевших коронавирусом, в России — 26 097. Летальных случаев в городе за тот же период — 86, в стране — более 500.