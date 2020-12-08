FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Привитым вакциной россиянам разрешили выпить на Новый год. Глава центра Гамалеи сообщил, когда ситуация с коронавирусом может стать управляемой

Злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации против коронавируса не стоит, но бокал шампанского, например, в праздничную ночь — не навредит. Об этом 8 декабря заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России и разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург.

«В СМИ в последнее время очень много появилось информации о возможном вреде алкоголя на эффективность вакцинации. Я бы хотел все-таки как специалист <...> пояснить, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации. Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее о несовместимости алкоголя и вакцины заявила глава Роспотребнадзора. Анна Попова сказала, что от спиртного необходимо отказаться за две недели до прививки и достаточно длительный период после, на время формирования иммунитета.

Директор Центра имени Гамалеи также рассказал, когда ситуацию с коронавирусом можно будет сделать управляемой. По его словам, это произойдет уже к ноябрю 2021 года. После того, как прививки получат около 70% жителей России. Однако «полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая», — добавил Гинцбург.

За последние сутки в Петербурге выявили 3734 заболевших коронавирусом, в России — 26 097. Летальных случаев в городе за тот же период — 86, в стране — более 500.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Anatolevich
Всю жизнь овца волков боялась, а съел ее пастух.
vader
Вам тут на фоне выпивки только что ненавязчиво объяснили, что все эти ограничения и запреты навсегда. А вы все про выпивку.
faberge
а я всегда говорил, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах! =))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний