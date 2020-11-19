«Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». Вице-губернатор Елин обратился к петербургским медикам словами Черчилля

«Мы столкнулись с ситуацией, на которую не рассчитывали, мы были не готовы. У нас не было специальных пушек, пулеметы не придумали, оказались безоружными и всегда не понимали, что надо было делать. Приходилось перестраиваться на ходу, делать большое количество ошибок. А известно, что за ошибки всегда кто-то платит. К сожалению, за большое количество ошибок пришлось заплатить врачам, которым низкий поклон и огромное спасибо», — сказал он.

Правительство Петербурга оказалось не готово к борьбе с пандемией коронавируса, и за управленческие ошибки пришлось заплатить врачам. Такое заявление сделал 19 ноября вице-губернатор Евгений Елин.

По словам вице-губернатора, если бы в марте правительство города имело бы представление о масштабе пандемии, ему бы следовало процитировать Уинстона Черчилля, который в 1940 году обратился к британской нации со словами: «Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». «Если бы знали, чем все это обернется, примерно в марте должны были бы обратиться с этими же словами», — сказал он.

Ответственность за ситуацию взяли на себя именно медицинские работники, отметил Евгений Елин. Смольный же бросил все силы на выстраивание «обороны». «Мы договорились, что нам надо построить оборонительные сооружения, укрепить медицинскую систему, подготовить личный состав, обеспечить снабжение, сделать штабные структуры, создать необходимые резервы, тогда оборону выстроим», — подчеркнул он.

Накануне в Петербурге выявили 2,3 тысячи больных коронавирусом. Число новых случаев удвоилось за последние две недели. Но комитет по здравоохранению заметил замедление темпов роста. «Фонтанка» подсчитывала, что такими темпами места в больницах закончатся примерно во второй декаде декабря. Но медицинский блок обещал быстрее выписывать пациентов и лечить больше людей на дому.