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Комздрав Петербурга заметил замедление роста заболеваемости коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в городе в последнюю неделю замедлился.

«В течение прошлой недели динамика госпитализаций продемонстрировала снижение темпов роста. Если предыдущие две недели <...> мы фиксировали прирост — 21 %, то прошлая неделя продемонстрировала восьмипроцентный рост. Данные прошедших двух дней текущей недели говорят о стабилизации числа госпитализированных пациентов — взрослых больных», — заявил на заседании ЗакСа 18 ноября председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, в данный момент в городе около 9–10 % свободных коек для больных COVID-19, включая мощности «Ленэкспо». Глава комздрава уточнил, что корпус № 5, который предназначен для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой степенью, «фактически заполнен», а павильон № 7 заполнен на четверть. «Потенциально мы должны быть готовы к дальнейшему росту. <...> Готов 8-й павильон «Ленэкспо», который до конца ноября будет обеспечен возможностью проведения кислородной терапии <...> Кроме того, в течение 10 дней будут подготовлены для этих же целей еще 3 павильона, которые смогут госпитализировать 600 пациентов», — отметил Лисовец.

С начала пандемии в Петербурге выявили 88 088 случаев COVID-19. За последний день в городе зафиксировали рекордные 2215 новых случаев заражения.

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Комментарии (12)

Fjfef
И тут вдруг выяснилось , что нужны ... эти ну как их там....врачи! да точно врачи!
Wuhan Proletarian
В Ивановской области закончились морги переполнены, сообщает Роспотребнадзор.
В Питере, слава Богу, места еще есть.
Так что не все так плохо.
Маргaрита
""Глава комздрава уточнил, что корпус № 5, который предназначен для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой степенью, «фактически заполнен», а павильон № 7 заполнен на четверть"" Сколько же паникеров в корпусе №5! Вот из-за них для тяжелых и не хватает врачей... Лучше было бы если всех легких вместо больницы к психиатру отправляли, быстрее бы вылечились...
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