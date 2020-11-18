Комздрав Петербурга заметил замедление роста заболеваемости коронавирусом

«В течение прошлой недели динамика госпитализаций продемонстрировала снижение темпов роста. Если предыдущие две недели <...> мы фиксировали прирост — 21 % , то прошлая неделя продемонстрировала восьмипроцентный рост. Данные прошедших двух дней текущей недели говорят о стабилизации числа госпитализированных пациентов — взрослых больных», — заявил на заседании ЗакСа 18 ноября председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, в данный момент в городе около 9–10 % свободных коек для больных COVID-19, включая мощности «Ленэкспо». Глава комздрава уточнил, что корпус № 5 , который предназначен для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой степенью, «фактически заполнен», а павильон № 7 заполнен на четверть. «Потенциально мы должны быть готовы к дальнейшему росту. <...> Готов 8-й павильон «Ленэкспо», который до конца ноября будет обеспечен возможностью проведения кислородной терапии <...> Кроме того, в течение 10 дней будут подготовлены для этих же целей еще 3 павильона, которые смогут госпитализировать 600 пациентов», — отметил Лисовец.

С начала пандемии в Петербурге выявили 88 088 случаев COVID-19. За последний день в городе зафиксировали рекордные 2215 новых случаев заражения.