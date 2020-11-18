Шаг почти в сотню. В Петербурге больше 2,2 тысячи заболевших COVID-19

Ежедневный шаг почти в сотню демонстрирует статистика заболеваемости коронавирусом в Петербурге.
По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки в городе зафиксировано 2215 новых случаев заражения. Это новый рекорд. Накануне было 2130, а до этого 2039.
В целом по стране за прошедшие сутки выявили 20 985 случаев заболевания коронавирусом, что на 1425 меньше, чем накануне. Новых пациентов нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4174. Петербург держится на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 34 144 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2817 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 88 088.
С начала пандемии в России выявили 1 991 998 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Франция (более 2 миллионов), Бразилия (5,9 миллиона), Индия (8,9 миллиона) и США (более 11 миллионов). При этом большинство заболевших россиян (1 501 083) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 34 387.