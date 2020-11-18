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Шаг почти в сотню. В Петербурге больше 2,2 тысячи заболевших COVID-19

Ежедневный шаг почти в сотню демонстрирует статистика заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки в городе зафиксировано 2215 новых случаев заражения. Это новый рекорд. Накануне было 2130, а до этого 2039.

В целом по стране за прошедшие сутки выявили 20 985 случаев заболевания коронавирусом, что на 1425 меньше, чем накануне. Новых пациентов нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4174. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 34 144 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2817 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 88 088.

С начала пандемии в России выявили 1 991 998 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Франция (более 2 миллионов), Бразилия (5,9 миллиона), Индия (8,9 миллиона) и США (более 11 миллионов). При этом большинство заболевших россиян (1 501 083) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 34 387.

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Комментарии (4)

alexA
А наши "официальные статистики" не хотят эти цифры засунуть себе в .... стол, на самую нижнюю полку? Веры нет в эти цифры никакой, рисуют столько, сколько кому-то надо. Более или менее статистика была реальная март-середина июня. Далее начался "никита сергеевич". (1) каждый день за последний месяц число заболевших увеличивается на одно и тоже число, линейно - этого не может быть в природе; (2) с июля месяца число выздоровевших стабильно в два раза меньше, чем число заболевших - болезнь длится 2-3 недели максимум, после этого человек либо поправляется, либо умирает. Умирает даже по "подсчетам статистиков" 20-40 человек в день. Скажите мне где пропадают каждый день от 100 до 500 человек?
Можно еще написать про большое число нестыковок. Так что статистика от двоечников, не умеющих даже 3 числа сложить, но воспринимающих всех остальных полными идиотами.
Александр Смуров
>По этому показателю РФ опережают только Франция (более 2 миллионов), Бразилия (5,9 миллионов), Индия (8,9 миллиона) и США (более 11 миллионов).
Развод дураков, честный показатель это процент от населения.
Pilat
А в Ухане все спокойно.
Я пожалуй, если кто из моих родных подхватит эту заразу, буду лично пи..ть тех кто маски не носит.
Ибо достали такие "вадики".
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