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Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжается: уже больше 2,1 тысячи за сутки

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 2130 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает 17 ноября оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне их было 2039.

Новых заболевших снова выявили во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5882. Северная столица держится на втором месте.

В петербургском оперативном штабе сообщают о высоких темпах тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже 36097 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 3222. Общее число заболевших в городе достигло 83 743.

С начала пандемии в России выявили уже 1 971 013 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Франция (2 миллиона), Бразилия (5,9 миллиона), Индия (почти 8,9 миллиона) и США (11,2 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 1 475 904 человека, а летальных случаев зафиксировали 33 931.

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Комментарии (44)

261217951
Вечером в Пятерочке битком пенсионеров без масок. Всем положить на ковид.
USSR_forever
очередной повод выпить и помянуть тех, кого уже нет..... если бы 20 лет в стране кое-кто развивал бы медицину, а не набивал бы свою карманы, всё было бы совершенно иначе....
Bogdan
Друзья вчера как помните было 10%. Из числа тэстов сегодня 6% из общего числа тэстов. Такое ощущение что действительно просто рисуют статистику.
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