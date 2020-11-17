Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжается: уже больше 2,1 тысячи за сутки

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 2130 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает 17 ноября оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне их было 2039.

Новых заболевших снова выявили во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5882. Северная столица держится на втором месте.

В петербургском оперативном штабе сообщают о высоких темпах тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже 36097 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 3222. Общее число заболевших в городе достигло 83 743.