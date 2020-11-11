Локдаун шаговой доступности. Когда в петербургских больницах кончатся ковидные койки?

Коронавирусные места в стационарах Петербурга кончатся примерно в первой декаде декабря, если власти срочно не придумают, как ускорить лечение больных, подсчитала «Фонтанка». Чиновники не стали опровергать результаты нашего стресс-теста.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Еще в начале октября власти Петербурга были уверены, что медицинская система готова к встрече второй волны и выдержит даже предельную нагрузку. А значит и в жестких мерах не будет нужды. Но к 11 ноября число ежедневных случаев заболевания коронавирусом перевалило за полторы тысячи, а число активных больных достигло 25 тысяч. На фоне резкого роста заражений власти Северной столицы начали вводить ограничения и теперь не исключают возможность повторного локдауна.

После двух последовательных ужесточений режима, которые пока не слишком отразились на статистике, губернатор Александр Беглов призвал жителей «быть готовым к любому развитию событий». «Число больничных коек не бесконечно», — заявил он в эфире «Радио России» 9 ноября.



По словам вице-губернатора Олега Эргашева, на 11 ноября в городе развернуто 11120 коек («ковидные» плюс дополнительные для пневмоний), на них лечится примерно 9,1 тысяч пациентов, то есть 37% от общего числа активных больных.

На максимуме у города будет 14,5 тысяч коек, включая места для легких пациентов, в декабре это число вырастет до 15,7 тысяч. Если предположить, что доля средних и тяжелых случаев хотя бы дальше не будет расти, то места в больницах могут кончиться при 39 тысячах активных больных или при 42 тысячах (с учетом стационаров-трансформеров, которые должны ввести в декабре).

Делая заявление о прочности медицинской системы в начале октября, чиновники ориентировались на прогноз, сделанный экспертами Политеха. Тогда ученые ждали, что даже в самом пессимистичном сценарии пик второй волны придется на 3 декабря, и на тот момент в городе будет всего 20,2 тысячи активных больных. Но, по факту, эта планка была взята еще в начале ноября. И выхода на плато пока не предвидится.

По информации «Фонтанки», специалисты уже дважды пересчитывал прогноз с учетом актуальной статистики и введенных Смольным ограничений. «Мы от средней – шестой – кривой фактически идем уже по третьей кривой. То есть в пессимистичную сторону. В этом случае пик произойдет на месяц позже, в январские каникулы, 7 января. И составит он 35 000 больных, что будет в три раза больше, чем было в июньский пик», – заявил 9 ноября в эфире радио Sputnik проректор по перспективным проектам Политеха Алексей Боровков.



Но такой прогноз выглядит реалистичным, только при условии, что в ближайшее время власти Петербурга введут жесткий локдаун. Число активных больных уже превысило 25 тысяч, причем за минувший месяц их количество удвоилось. В среднем темпы роста составляли 14-16% в неделю, но за последние семь дней число активных зараженных выросло на 20%. Если темпы роста вновь замедлятся хотя бы до 15% в неделю, то 42 тысячи активных больных в городе будет уже через месяц — то есть примерно к 10 декабря.

В комитете по здравоохранению не стали комментировать расчет «Фонтанки», но сообщили, что рассчитывают разгрузить стационары, переводя легких и выздоравливающих пациентов на домашнее лечение. «Согласно версии 9 Временных методических рекомендаций Минздрава РФ, выписывать пациентов из стационаров теперь можно до получения отрицательных результатов тестов на COVID-19», - сообщили в ведомстве. «Домашним» пациентам будут выдавать бесплатные препараты, а также пульсоксиметры для измерения уровня сатурации. Правда, что это будут за лекарства, как быстро их удастся закупить и как они дойдут до получателей, пока неясно. .

«Благодаря началу работы колл-центров и внедрению телемедицины будет поддерживаться обратная связь с медицинским учреждением», - рассказали в комздраве. Сейчас пациенты с легкой формой коронавируса проводят в больнице в среднем 10,3 дня, в среднетяжелой форме – 14,2 дня. Также в случае необходимости планируется задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений: центра им. Алмазова, центра экстренной медицины им Никифорова МЧС и НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава, рассказал в ходе выступлении в Законодательном собрании 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев.

Экономический вице-губернатор Евгений Елин, который отвечает за реализацию ограничительных мер, также не стал подтверждать или опровергать точность подсчетов «Фонтанки». «Само заполнение коек - это не линейная величина, всегда есть маневр — например, легких можно переводить в Ленэкспо», - сказал он.

Консультации с медицинским блоком относительно порога прочности системы здравоохранения ведутся, сообщил вице-губернатор. «Пик, в этом никто не сомневается, придется на первую-вторую декаду декабря. Какой будет величина пика и хватит ли мощности медицинской системы — это открытый вопрос. Но пока медицинский блок заявляет, что способен справиться с нагрузкой», - подчеркнул Евгений Елин.



По словам источников «Фонтанки», близких к межведомственному координационному совету, Политех представил Смольному и вторую математическую модель распространения вируса, рассчитанную на информации комитета по здравоохранения. Ранее сами чиновники сообщали, что помимо наличия положительного ПЦР ставят диагноз COVID-19 также по клинической картине — например, если у человек пропало обоняние или есть «матовое стекло» на КТ. В этой модели в «пессимистичном» сценарии число активных больных на пике будет втрое выше, чем в прогнозе, основанном на данных Роспотребнадзора, — и превысит 100 тысяч.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

