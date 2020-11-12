Врачи и чиновники Комздрава борются с коронавирусом день и ночь, но системные проблемы дают о себе знать — в Северной столице дефицит врачей, лекарств и мест в больницах.

Глава Комздрава: «Я не знаю такой модели, которая бы описала дальнейшее развитие ситуации в Петербурге»

Дмитрий Лисовец

В Чечне было проще и понятнее, чем с коронавирусом в Петербурге. Глава Комздрава, в прошлом участник боевых действий, Дмитрий Лисовец признался в первом интервью «Фонтанке», что вынужден работать в неопределенности. Только одно знает наверняка — если до Нового года заболеваемость продолжит расти, то никаких коек не хватит. Кошмары Босха из регионов могут стать и нашей реальностью.

Как рассказал Лисовец в эфире программы «Инсайд» 12 ноября, за вчерашний день в Петербурге было госпитализировано больше 800 пациентов. Это новый рекорд, их теперь фиксируют почти каждый день. Снижать обороты инфекция похоже не намерена — прирост от недели к недели 20%. И главу Комздрава это тревожит.



Программа «Инсайд» с Александром Горшковым идет в прямом эфире и транслируется в наших группах ВКонтакте и Инстаграм. Не забывайте подписываться на наши паблики, чтобы не пропускать ничего важного и интересного. «Я вам скажу откровенно, что сейчас не знаю такой модели, которая бы описала дальнейшее развитие ситуации. Мы живем в состоянии постоянной неопределенности. Именно поэтому сложнее именно сейчас, чем во время службы в вооруженных силах, - признался Лисовец. - Понятно, что если будет развиваться неблагополучный вариант, не как это произошло весной — резкий подъем и резкое снижение, и нарастать будет число заболевших и далее, до новогодних праздников, то никаких коек, конечно, не хватит в таком случае. Поэтому акцент должен быть смещен на амбулаторное звено»

Предпринимаются меры по увеличению объемов тестирования, чтобы начинать лечение быстрее и не доводить до госпитализации, а также, чтобы скорее изолировать опасных пациентов от окружающих. Но это лишь замедляет инфекцию. На данном этапе рано надеяться даже на вакцину.



«При условии пока малой доступности вакцины все равно переболеем все, — заявил Лисовец. — Но введение ограничительных мероприятий, изоляция, позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения».

На крайний случай прорабатываются варианты с пансионатами, гостиницами, общежитиями, если традиционных больниц и «Ленэкспо» не хватит.

Увеличивают и оборачиваемость коек. Теперь пациентов разрешили выписывать до получения первого отрицательного теста, что позволяет уменьшить срок пребывания пациентов в больнице минимум на 10%. Также в Петербурге начали оставлять на дому легких и средне-тяжелых пациентов.

Амбулаторная работа разгружает койки, но упирается в другое узкое горлышко — не хватает врачей, чтобы ходить по больным, принимать их в поликлинике, и отслеживать состояние уже осмотренных.

«По состоянию на середину года, и вряд ли цифра сильно изменилась, у нас не хватало порядка 400 участковых врачей. Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров. С учетом того, что часть людей увольняется, часть заболевает, периодически может возникать больший дефицит», — рассказал Лисовец.



По его словам, для усиления участковой службы могут быть использованы учащиеся высших медицинских учреждений и сотрудники диспансеров, например кожно-венерологических, противотуберкулезных. На обзвон пациентов и заполнение чек-листов могут направить студентов средних учебных заведений

В течение нескольких дней все поликлиники Петербурга обязаны подключиться к системе вызова врача на дом через портал «Здоровье петербуржца». Вызывать врача можно будет онлайн, по словам Лисовца, когда устранят технические трудности, о которых рассказывала «Фонтанка»).

Кроме того, приостановлена диспансеризация и медосмотры, что также разгрузит некоторые силы, хотя вероятно и будет иметь печальные последствия в недалеком будущем.

Но даже те, кто уже все таки дождался врача и получил схему лечения, не могут купить выписанные лекарства — их моментально сметают в аптеках по всему Петербургу. О патовой ситуации с некоторыми препаратами «Фонтанка» уже писала ранее. Проблески в дефиците могут появиться, по словам Лисовца, на следующей неделе.



«Выраженный недостаток аптечной сети имеется по двум позициям. Это «Азитромицин» и «Фавипиравир», — заявил глава комздрава. — По нашим данным, от поставщиков на следующей неделе будет в достаточном количестве «Фавипиравир». Что касается антибактериальных препаратов, то в достаточном количестве они будут поставлены (в аптечные сети) на следующей неделе. В рознице это должно появиться».

Кроме того, по его словам, разгрузить аптечные сети должно скорое появление бесплатных препаратов, на которые Петербургу выделил 203 млн рублей федеральный центр. Уже завтра, 13 ноября, они, по словам Лисовца, начнут поступать медикам, чтобы те могли начать разносить лекарства. Хватить их должно на месяц-полтора, затем потребуется новый запрос средств от Минздрава.

Пытаются в Смольном и решить проблему с задержкой ПЦР-тестов. Результаты можно ждать и 5-10 дней, и даже две недели. Объем тестирования вырос с летних 20 тысяч тестов в сутки до 45. С лета лаборатории дооснащаются новым оборудованием, их готовятся перевести на двух-трехсменную работу.



Были вопросы на которые Лисовец отвечать отказался. Например, почему Петербург с весны удерживает всероссийское первенство по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч населения? В северной столице их 81, а в Москве — 60. По его словам, летальность — это величина расчётная, «что-то делится на что-то», и нужно оценивать обе цифры, а он от их оценки хотел бы воздержаться.

Отказался он и комментировать статистический феномен, когда некоторое время число выздоровевших в Петербурге было стабильно на уровне 50% от числа заболевших. На это Лисовец заявил, что не все цифры зависят от него. Не захотел он говорить и о том, почему в Северной столице в ежедневном режиме не публикуется статистика по госпитализациям, как в Москве. Глава Комздрава признался, что сам имеет к ней доступ онлайн, и обновляются данные у него несколько раз в день. Но вот решение не предавать эту информацию широкой публике не его зона ответственности: «я обсуждать решения штаба не буду, коль я уж участник боевых действий».



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Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

