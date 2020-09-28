Макрон о Навальном: Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства с использованием «Новичка»

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным будут сделаны, исходя из той информации, которую предоставит Россия. Отказ дать объяснения тоже будет ответом, заявил 28 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.



«Как только технические работы будут закончены, выводы будут сделаны на уровне ОЗХО. И с этого момента нам нужно принимать адекватные меры. То есть в первую очередь – требовать объяснений. Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории против российского оппозиционера с использованием химического вещества, которое было разработано в России, - "Новичок"», - заявил Макрон (цитата по РИА Новости).

