Макрон о Навальном: Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства с использованием «Новичка»
Выводы по ситуации с Алексеем Навальным будут сделаны, исходя из той информации, которую предоставит Россия. Отказ дать объяснения тоже будет ответом, заявил 28 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
«Как только технические работы будут закончены, выводы будут сделаны на уровне ОЗХО. И с этого момента нам нужно принимать адекватные меры. То есть в первую очередь – требовать объяснений. Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории против российского оппозиционера с использованием химического вещества, которое было разработано в России, - "Новичок"», - заявил Макрон (цитата по РИА Новости).
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.