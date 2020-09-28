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28.09.2020 23:02
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Макрон о Навальном: Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства с использованием «Новичка»

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным будут сделаны, исходя из той информации, которую предоставит Россия. Отказ дать объяснения тоже будет ответом, заявил 28 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Как только технические работы будут закончены, выводы будут сделаны на уровне ОЗХО. И с этого момента нам нужно принимать адекватные меры. То есть в первую очередь – требовать объяснений. Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории против российского оппозиционера с использованием химического вещества, которое было разработано в России, - "Новичок"», - заявил Макрон (цитата по РИА Новости).

Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального. Также стало известно о том, что в клинике «Шарите» российского оппозиционера посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (11)

закоренелый ленинградец
Для него очевидно... у нас от поганок у людей глюки, у него, видимо, от лягушачьих лапок с улитками.
lexus
Да Господи, вводите вы уже эти санкции свои, задолбали. Вы же ради этого весь этот цирк устроили. И это уже наша проблема будет, выстоим мы или нет.
wasya
Макроша и сам не верит в эти бредни, но должен плясать под дудку пиндосов. Европка - колония сша
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