«Видимо, Томск исключили из России». Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального
Мосгорсуд не увидел в бездействии СК после предполагаемого отравления Алексея Навального ничего противозаконного и оставил в силе решение отказать в удовлетворении жалобы, направленной юристами оппозиционера. Об этом сообщается 28 сентября со ссылкой на пресс-службу Могорсуда.
Алексей Навальный, комментируя это решение, иронично отметил, что такое было бы возможным, только если бы Томск не был территорией России, иначе непонятно, почему МИД РФ регулярно делает заявления по поводу произошедшего.
«Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо, Томск исключили из России», — написал оппозиционер в Twitter.
После госпитализации Навального 20 августа в Томске уголовное дело так и не было возбуждено. Транспортная прокуратура заявляла лишь о затянувшейся проверке. Юристы Навального подали жалобу в суд после 12 дней молчания прокуратуры в ответ на заявление с просьбой возбудить уголовное дело об отравлении оппозиционера. Басманный суд 4 сентября отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеславу Гимади в удовлетворении жалобы на бездействие СК по заявлению об отравлении Навального. Генпрокуратура объясняет это тем, что всё ещё ждёт ответа на запрос от властей Германии, где лечили политика.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.