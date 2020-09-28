«Видимо, Томск исключили из России». Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд не увидел в бездействии СК после предполагаемого отравления Алексея Навального ничего противозаконного и оставил в силе решение отказать в удовлетворении жалобы, направленной юристами оппозиционера. Об этом сообщается 28 сентября со ссылкой на пресс-службу Могорсуда.

Алексей Навальный, комментируя это решение, иронично отметил, что такое было бы возможным, только если бы Томск не был территорией России, иначе непонятно, почему МИД РФ регулярно делает заявления по поводу произошедшего.