Генпрокуратура России просит у Германии возможности опросить Навального
Генпрокуратура России в своём запросе в минюст Германии спрашивает о возможности опросить Алексея Навального, который восстанавливается после комы в берлинской клинике «Шарите», и провести с ним следственные действия. О содержании документа, который российские органы повторно отправили по договору о правовой взаимопомощи, пишет 21 сентября RT.
«Проинформировать об актуальном состоянии здоровья А.А. Навального и сообщить, представляется ли возможным его участие в следственных действиях. При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — приводит издание цитат из документа.
Также Генпрокуратура хочет знать, кто и когда планировал командировку оппозиционного политика в Томск и Новосибирск, отвечал за бронирование билетов и гостиниц, определял состав съёмочной команды и кто сопровождал его в поездке. Среди вопросов от российских властей — принимал ли Навальный какие-либо лекарства и потреблял ли добавки к пище.
Генпрокуратура отправила в ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить «объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающиеся лечения и обследования».
Ранее 21 сентября Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. Оппозиционер полагает, что на вещах должны были остаться следы отравляющего вещества из группы «Новичок», которое обнаружили на его теле специалисты из Германии, Франции и Швеции.
Со времени инцидента прошло больше месяца, однако уголовного дела до сих пор нет. Доследственную проверку по факту госпитализации проводит транспортная полиция.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.