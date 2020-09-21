Генпрокуратура России просит у Германии возможности опросить Навального

«Проинформировать об актуальном состоянии здоровья А.А. Навального и сообщить, представляется ли возможным его участие в следственных действиях. При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — приводит издание цитат из документа.

Генпрокуратура России в своём запросе в минюст Германии спрашивает о возможности опросить Алексея Навального, который восстанавливается после комы в берлинской клинике «Шарите», и провести с ним следственные действия. О содержании документа, который российские органы повторно отправили по договору о правовой взаимопомощи, пишет 21 сентября RT.

Также Генпрокуратура хочет знать, кто и когда планировал командировку оппозиционного политика в Томск и Новосибирск, отвечал за бронирование билетов и гостиниц, определял состав съёмочной команды и кто сопровождал его в поездке. Среди вопросов от российских властей — принимал ли Навальный какие-либо лекарства и потреблял ли добавки к пище.

Генпрокуратура отправила в ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить «объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающиеся лечения и обследования».

Ранее 21 сентября Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. Оппозиционер полагает, что на вещах должны были остаться следы отравляющего вещества из группы «Новичок», которое обнаружили на его теле специалисты из Германии, Франции и Швеции.

Со времени инцидента прошло больше месяца, однако уголовного дела до сих пор нет. Доследственную проверку по факту госпитализации проводит транспортная полиция.