«Расследования нет. Требую вернуть одежду». Навальный просит вернуть ему вещи, уверяя, что в Германию его отправили «абсолютно голого»

Пост с требованием вернуть вещи появился в блоге Навального 21 сентября. В нем политик пишет, что несмотря на то, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие «Новичка» в и на его теле, в России не возбуждено уголовное дело, а есть доследственная проверка.

Блогер и оппозиционный политик подвел итоги месяца с момента отравления и потребовал от Следственного комитета вернуть ему вещи, которые с него сняли перед отправкой в Германию. По мнению Навального — это важный вещдок, который пытаются скрыть.

«Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб. В России глава СВР Нарышкин заявляет, что мы отдали Навального в Германию без «Новичка», а там он оказался с «Новичком» (посыпали, наверное)», — уверяет блогер.



При этом, по его словам, доследственная проверка российскими силовиками инициирована по факту госпитализации: «Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу».



Навальный уверяет, что не ждет справедливого расследования от российских властей и просит вернуть ему одежду, на которой могли сохраниться следы яда:



«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок».

