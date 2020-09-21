«Расследования нет. Требую вернуть одежду». Навальный просит вернуть ему вещи, уверяя, что в Германию его отправили «абсолютно голого»
Блогер и оппозиционный политик подвел итоги месяца с момента отравления и потребовал от Следственного комитета вернуть ему вещи, которые с него сняли перед отправкой в Германию. По мнению Навального — это важный вещдок, который пытаются скрыть.
Пост с требованием вернуть вещи появился в блоге Навального 21 сентября. В нем политик пишет, что несмотря на то, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие «Новичка» в и на его теле, в России не возбуждено уголовное дело, а есть доследственная проверка.
«Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб. В России глава СВР Нарышкин заявляет, что мы отдали Навального в Германию без «Новичка», а там он оказался с «Новичком» (посыпали, наверное)», — уверяет блогер.
При этом, по его словам, доследственная проверка российскими силовиками инициирована по факту госпитализации: «Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу».
Навальный уверяет, что не ждет справедливого расследования от российских властей и просит вернуть ему одежду, на которой могли сохраниться следы яда:
«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок».
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.