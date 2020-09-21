МВД: После госпитализации Навального опрошено 200 человек, но доследственная проверка ещё не закончена
В транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу спустя месяц после госпитализации Навального заявили, что доследственная проверка ещё не закончена.
«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении регионального СУ УТ МВД.
Проверка была инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Как объяснили в ведомстве, стимулом для дополнительной проверки стала «информация в СМИ». Посмотрев «видеоролики, комментарии, интервью с различными версиями о причинах случившегося», транспортная полиция решила повторно опросить сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки. Вновь в МВД заявили, что «менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений» и улетела в Германию. С ней и её адвокатом связывались по телефону, но на личную беседу Певчих прибыть отказалась.
У юристов ФБК другая позиция. Так, Иван Жданов заявил, что «ранее было опрошено 6 сотрудников ФБК», но «сейчас и в дальнейшем» они откажутся от опросов.
«Максимальный срок проверки в 30 дней прошёл, и должно быть вынесено процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 144 — 145 УПК РФ). Его нет. В законе вообще нет никакой возможности для продления этого срока без процессуального решения. Сейчас все материалы проверок и «по факту госпитализации», по нашим заявлениям находятся в Транспортной полиции города Томск. Мы ещё могли позволить себе ходить на опросы в рамках проверки в законные сроки, но теперь для этого нет вообще никаких законных оснований», — пишет Жданов. Также, подчёркивает он, было подано заявление «на возбуждение уголовного дела о покушении на убийство и жизнь общественного деятеля», и этим должен заниматься следственный комитет.
МВД, в свою очередь, напомнило, что пока не получило ответы на запросы Генпрокуратуры от Германии, Франции и Швеции, чьи лаборатории обнаружили в анализах Навального боевое отравляющее вещество из группы «Новичок».
Пока же в ходе доследственной проверки «проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов», добавили в МВД.
Ранее Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли перед отправкой в Германию. Он считает эти вещи важным вещдоком. В минздраве Омской области «Интерфаксу» заявили, что одежда Навального находится у следствия.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.