МВД: После госпитализации Навального опрошено 200 человек, но доследственная проверка ещё не закончена

В транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу спустя месяц после госпитализации Навального заявили, что доследственная проверка ещё не закончена.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении регионального СУ УТ МВД.

Проверка была инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Как объяснили в ведомстве, стимулом для дополнительной проверки стала «информация в СМИ». Посмотрев «видеоролики, комментарии, интервью с различными версиями о причинах случившегося», транспортная полиция решила повторно опросить сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки. Вновь в МВД заявили, что «менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений» и улетела в Германию. С ней и её адвокатом связывались по телефону, но на личную беседу Певчих прибыть отказалась.