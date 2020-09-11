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11.09.2020 23:05
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Детские аргументы. Четверых петербуржцев арестовали после нападения на автосервис, завершившегося тараном «Жигулями»

Куйбышевский районный суд отправил четырех человек в СИЗО по делу о налетах в Петербурге. Среди них — бизнесмен и ветеран боевых действий, которые апеллировали к будущим поколениям.

Об аресте обвиняемых вечером 11 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Под стражу на два месяца вслед за петербуржцем Николаем Пономаревым отправились Роман Горин, Александр Грант и Арам Карапетян. У всех нашлись контраргументы.

Горин возражал против СИЗО, прося учесть его статус ветерана боевых действий и отца двоих детей. Он соглашался на домашний арест с возможностью отводить их в школу.

Карапетян просил то же, напомнив о ребенке и беременной супруге. Николай Пономарев тоже сообщал о будущем отцовстве и просил не лишать его свободы.

Только Грант не взывал к «детским» обстоятельствам. Но тоже настаивал на домашнем аресте как имеющий травму, которая ограничивает его передвижение.

Напомним, человека именно с нарушением двигательных функций искала полиция с мая 2020 года, когда неизвестные напали на автосервис на улице Симонова и получили отпор от администратора, протаранившего старенькими «Жигулями» четверку налетчиков.

© Фонтанка.Ру

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