Детские аргументы. Четверых петербуржцев арестовали после нападения на автосервис, завершившегося тараном «Жигулями»

Куйбышевский районный суд отправил четырех человек в СИЗО по делу о налетах в Петербурге. Среди них — бизнесмен и ветеран боевых действий, которые апеллировали к будущим поколениям.



Об аресте обвиняемых вечером 11 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Под стражу на два месяца вслед за петербуржцем Николаем Пономаревым отправились Роман Горин, Александр Грант и Арам Карапетян. У всех нашлись контраргументы.



Горин возражал против СИЗО, прося учесть его статус ветерана боевых действий и отца двоих детей. Он соглашался на домашний арест с возможностью отводить их в школу.

