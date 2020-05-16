В Петербурге преступники решили ограбить автосервис и жестоко поплатились за это. Администратор сел за руль стареньких «Жигулей» и пошел на таран.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись налета. Около четырех часов утра 16 мая к автосервису на улице Симонова, 15, неспешно подъехал BMW с квартетом вооруженных преступников. Их интересовал сейф.

В автосервисе дежурил 22-летний петербуржец. Незнакомцы в попытке добраться до денег открыли стрельбу. Молодой человек сел в свои «Жигули» и на полном ходу смял ворота, налетчиков и их машину.

«Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, несколько преступников получили тяжелые переломы. Они спешно уехали на своем BMW. В ГУ МВД Петербурга сообщили, что госзнаки оказались подложными.

По данным «Фонтанки», полиция города ориентирована на проверку всех телефонограмм из больниц о поступлении пациентов с травмами рук, ног, таза.

Уголовное дело пока не возбуждено. Благодаря камерам, приметы как минимум одного налетчика установлены. Также ищут BMW с сильными повреждениями по правому борту.