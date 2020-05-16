Таран — оружие героев-одиночек. В Петербурге сотрудник автосервиса сокрушил вооруженных налетчиков
В Петербурге преступники решили ограбить автосервис и жестоко поплатились за это. Администратор сел за руль стареньких «Жигулей» и пошел на таран.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись налета. Около четырех часов утра 16 мая к автосервису на улице Симонова, 15, неспешно подъехал BMW с квартетом вооруженных преступников. Их интересовал сейф.
В автосервисе дежурил 22-летний петербуржец. Незнакомцы в попытке добраться до денег открыли стрельбу. Молодой человек сел в свои «Жигули» и на полном ходу смял ворота, налетчиков и их машину.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам, несколько преступников получили тяжелые переломы. Они спешно уехали на своем BMW. В ГУ МВД Петербурга сообщили, что госзнаки оказались подложными.
По данным «Фонтанки», полиция города ориентирована на проверку всех телефонограмм из больниц о поступлении пациентов с травмами рук, ног, таза.
Уголовное дело пока не возбуждено. Благодаря камерам, приметы как минимум одного налетчика установлены. Также ищут BMW с сильными повреждениями по правому борту.