FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 14:09
30
Печать

Таран — оружие героев-одиночек. В Петербурге сотрудник автосервиса сокрушил вооруженных налетчиков

В Петербурге преступники решили ограбить автосервис и жестоко поплатились за это. Администратор сел за руль стареньких «Жигулей» и пошел на таран.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись налета. Около четырех часов утра 16 мая к автосервису на улице Симонова, 15, неспешно подъехал BMW с квартетом вооруженных преступников. Их интересовал сейф.

В автосервисе дежурил 22-летний петербуржец. Незнакомцы в попытке добраться до денег открыли стрельбу. Молодой человек сел в свои «Жигули» и на полном ходу смял ворота, налетчиков и их машину.

«Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, несколько преступников получили тяжелые переломы. Они спешно уехали на своем BMW. В ГУ МВД Петербурга сообщили, что госзнаки оказались подложными.

По данным «Фонтанки», полиция города ориентирована на проверку всех телефонограмм из больниц о поступлении пациентов с травмами рук, ног, таза.

Уголовное дело пока не возбуждено. Благодаря камерам, приметы как минимум одного налетчика установлены. Также ищут BMW с сильными повреждениями по правому борту.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (30)

GreenGrass
Красава. Но, суд может иначе видеть: "превышение пределов необходимой самообороны, причинение вреда двум и более лицам..." и ещё чего, что простой человек не видит
ugaton
А добить?
k070849
Крут одиночка на жигулях! Полагаю с такими травмами их полиция быстро установит!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний