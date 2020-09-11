В Петербурге суд на два месяца арестовал Николая Пономарева, предполагаемого участника налетов на автосервис и логистическую компанию.

По версии следствия, Пономарев был в числе четырех мужчин, совершивших налет на автосервис «АГС» на улице Симонова в Выборгском районе. Рано утром 16 мая они подъехали на БМВ к воротам сервиса с намерением забрать сейф. Проблему им создал 22-летний администратор, протаранивший на стареньких «Жигулях» и ворота, и машину налетчиков, и помявший их самих. Пистолеты не добавили квартету решимости, он сбежал. «Фонтанка» публиковала видео налета.

Через месяц после неудачи Пономарев и еще трое, считает следствие, ограбили на проспекте Обуховской Обороны сотрудника логистической компании «КСЭ», забрав почти 10 миллионов рублей.

Пономареву предъявили обвинение. Он не признает оба эпизода. Уверяет, что сдает несколько квартир, имеет постоянный доход и в деньгах не нуждается. Скоро станет отцом, поэтому просил ограничиться домашним арестом или залогом в миллион рублей. Суд отказал Пономареву. В СИЗО он пробудет до 9 ноября.