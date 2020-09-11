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11.09.2020 08:24
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Полиция задержала дерзких налетчиков, которых тараном сокрушил сотрудник автосервиса. Им уже припомнили грабеж на 9 млн

Уголовный розыск нашел квартет дерзких налетчиков, и примкнувшую к ним даму. Именно их таранил сотрудник автосервиса, спасавший сейф на севере Петербурга.

Фото: Фонтанка.ру

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября, накануне удача покинула группу налетчиков, которые прославились нападением на логистическую компанию на 9 млн.

По данным нашего издания, задержаны пятеро: четверо мужчин в возрасте 27 до 42 лет и 27-летняя петербурженка. Следствие уверено, что именно их BMW в мае этого года вынес «Жигулями» 22-летний администратор сервиса на улице Симонова, когда они с оружием пытались забрать сейф заведения.

Нападение на сотрудников логистической компании, которые перевозили 9,5 млн рублей на проспекте Обуховской обороны в июне 2020 года, тоже полагают имеют авторство задержанных.

Группу, уверены в полиции, отличала не только дерзость, но и тщательное планирование криминальных операций, распределение ролей и использование оружия.

В ходе обысков у задержанных нашли 12 мобильных телефонов, ружье «Вепрь-12 Молот» и боеприпасы к нему в количестве, а также травматический пистолет «GrandPower Т12» и электронное устройство для подавления GSM сигнала.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Фото: Фонтанка.ру

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Комментарии (6)

Serg_I
Он лёг на дно...
Алекс81
Хотелось бы узнать судьбу того парня из автосервиса, который их таранил весной
Иван Кадачигов
Опера сильные, быстро и оперативно, красавцы, одним словом!
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