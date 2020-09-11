Полиция задержала дерзких налетчиков, которых тараном сокрушил сотрудник автосервиса. Им уже припомнили грабеж на 9 млн
Уголовный розыск нашел квартет дерзких налетчиков, и примкнувшую к ним даму. Именно их таранил сотрудник автосервиса, спасавший сейф на севере Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября, накануне удача покинула группу налетчиков, которые прославились нападением на логистическую компанию на 9 млн.
По данным нашего издания, задержаны пятеро: четверо мужчин в возрасте 27 до 42 лет и 27-летняя петербурженка. Следствие уверено, что именно их BMW в мае этого года вынес «Жигулями» 22-летний администратор сервиса на улице Симонова, когда они с оружием пытались забрать сейф заведения.
Нападение на сотрудников логистической компании, которые перевозили 9,5 млн рублей на проспекте Обуховской обороны в июне 2020 года, тоже полагают имеют авторство задержанных.
Группу, уверены в полиции, отличала не только дерзость, но и тщательное планирование криминальных операций, распределение ролей и использование оружия.
В ходе обысков у задержанных нашли 12 мобильных телефонов, ружье «Вепрь-12 Молот» и боеприпасы к нему в количестве, а также травматический пистолет «GrandPower Т12» и электронное устройство для подавления GSM сигнала.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.