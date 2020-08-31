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31.08.2020 19:12
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Госсекретарь США: Мы наблюдаем усиление активности России в районе Аляски и по всему миру

США замечают усиление активности России на Аляске, а также и в других частях планеты. Об этом 31 августа в интервью радиостанции WMAL-FM заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, пишет ТАСС.

«Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира», — так Помпео прокомментировал сообщения о том, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США вели наблюдение за российской подлодкой возле Аляски. Отметим, официально Пентагон сообщал, что претензий к ВМФ России у него нет: об учениях неподалеку от территории США россияне предупреждали заранее.

Помпео также напомнил об инциденте в Сирии, где в результате столкновения российского БТР и американской бронемашины пострадали несколько военнослужащих США. Американцы обвиняли в провокации ДТП российскую сторону, в Минобороны РФ заявили, что провоцировали представители США.

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Комментарии (4)

Udgin2
Этот жирный дурак не узнал собственную подводную лодку у Аляски и теперь что=то говорит про активность России.
Brit
если карлик отбрасывает длинные тени значит вы живёте при его закате
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