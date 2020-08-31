Госсекретарь США: Мы наблюдаем усиление активности России в районе Аляски и по всему миру

США замечают усиление активности России на Аляске, а также и в других частях планеты. Об этом 31 августа в интервью радиостанции WMAL-FM заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, пишет ТАСС.



«Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира», — так Помпео прокомментировал сообщения о том, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США вели наблюдение за российской подлодкой возле Аляски. Отметим, официально Пентагон сообщал, что претензий к ВМФ России у него нет: об учениях неподалеку от территории США россияне предупреждали заранее.

