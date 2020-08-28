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28.08.2020 00:37
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Американских рыбаков испугали российские военные корабли. Они запускали крылатые ракеты в Беринговом море

Моряки с нескольких американских рыболовецких судов пожаловались в береговую охрану на корабли ВМФ России, которые появились совсем неподалеку от них. Об этом 27 августа сообщает Associated Press.

Сотрудники береговой охраны связались с военным командованием США на Аляске, где им объяснили, что российские корабли принимали участие в учениях, о которых американцев предупреждали заранее.

Ранее в Тихоокеанском флоте РФ (ТОФ) сообщали, что подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учений в Беринговом море проводили пуски крылатых ракет. Стрельбы проходили в рамках учений ВМФ РФ «Океанский щит-2020». «Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолёты морской авиации флота», - цитирует «Интерфакс» сообщение ВМФ РФ.

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