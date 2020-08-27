США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Власти США утверждают, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы. Об этом 26 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.



В Вашингтоне подчеркнули, что не хотят эскалации ситуации, но оставляют за собой «неотъемлемое право на самооборону». Ранее в Пентагоне сообщили, что инцидент обсудили по телефону глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Детали переговоров не расскрываются.

