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27.08.2020 00:14
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США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Власти США утверждают, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы. Об этом 26 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

В Вашингтоне подчеркнули, что не хотят эскалации ситуации, но оставляют за собой «неотъемлемое право на самооборону». Ранее в Пентагоне сообщили, что инцидент обсудили по телефону глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Детали переговоров не расскрываются.

Ранее CNN сообщило, что несколько американских военнослужащих якобы получили травмы после столкновения их автомобиля с российским БТР в сирийской провинции Хасака.

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