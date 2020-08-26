В сирийской провинции Хасака несколько американских военнослужащих якобы получили травмы после столкновения их автомобиля с российским БТР. Об этом 26 августа сообщает CNN со ссылкой на свои источники.



По версии американских властей, российские военные якобы пошли на таран сознательно. При этом в конфликте оружие не применялось. Над местом столкновения кружил российский вертолет. «Такую тактику часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули какой-то район», - пишет CNN.



В соцсетях опубликовано несколько видео якобы с места происшествия, на которых российский БТР сближается с американской машиной.