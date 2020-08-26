CNN: Российский БТР протаранил автомобиль американских военных в Сирии, есть пострадавшие
В сирийской провинции Хасака несколько американских военнослужащих якобы получили травмы после столкновения их автомобиля с российским БТР. Об этом 26 августа сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
По версии американских властей, российские военные якобы пошли на таран сознательно. При этом в конфликте оружие не применялось. Над местом столкновения кружил российский вертолет. «Такую тактику часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули какой-то район», - пишет CNN.
В соцсетях опубликовано несколько видео якобы с места происшествия, на которых российский БТР сближается с американской машиной.
The cat and mouse game continues between Russians and Americans in Hasakah. pic.twitter.com/hin0gP7EeQ— H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) August 26, 2020