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26.08.2020 21:55
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CNN: Российский БТР протаранил автомобиль американских военных в Сирии, есть пострадавшие

В сирийской провинции Хасака несколько американских военнослужащих якобы получили травмы после столкновения их автомобиля с российским БТР. Об этом 26 августа сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По версии американских властей, российские военные якобы пошли на таран сознательно. При этом в конфликте оружие не применялось. Над местом столкновения кружил российский вертолет. «Такую тактику часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули какой-то район», - пишет CNN.

В соцсетях опубликовано несколько видео якобы с места происшествия, на которых российский БТР сближается с американской машиной.

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Герои, чо . знали что ботаны шмалять в них не будут. А в тоже России хвосты давно поджали и носа не сунут
jump
КАСКО у американского авто есть?
any_5e4cfc41eb9fb
За рулём пить не хорошо, тем более БТРа
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