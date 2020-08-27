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27.08.2020 21:15
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В Минобороны РФ уверяют, что ДТП с участием военной техники в Сирии спровоцировали американцы

Маршрут движения российского патруля в Сирии, который попал в ДТП с американской военной техникой, был согласован с США за сутки до инцидента. Об этом 27 августа заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько, пишет ТАСС.

По его словам, российскую колонну с техникой якобы преследовали два американских бронеавтомобиля MRAP. «Дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями», - подчеркнул Посунько.

«Российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи. Российская группировка войск (сил) в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договорённостей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», — заявили в ЦПВС.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США заявил, что ДТП спровоцировала российская сторона, нарушив «правила деконфликтинга» в Сирии. Столкнулись американская бронемашина и российский БТР, пострадали несколько американских военнослужащих.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Странно.. А я думал #ихтамнебыло..
Владислав М
На видео чётко видно, что российский броневик гоняется за амерским джипом, пытается его зажать и таранит. Может их конечно ранее американцы и раздразнили, но это что взрослые военные из миротворческой миссии, или подростки, которые должны ударить последними? Стыдно за таких военных. А потом российские налогоплательщики расплачиваются в судах за последствия подобных выходок.
Ilya9
Очень правильно наши парни поступили!
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