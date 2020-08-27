В Минобороны РФ уверяют, что ДТП с участием военной техники в Сирии спровоцировали американцы
Маршрут движения российского патруля в Сирии, который попал в ДТП с американской военной техникой, был согласован с США за сутки до инцидента. Об этом 27 августа заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько, пишет ТАСС.
По его словам, российскую колонну с техникой якобы преследовали два американских бронеавтомобиля MRAP. «Дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями», - подчеркнул Посунько.
«Российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи. Российская группировка войск (сил) в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договорённостей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», — заявили в ЦПВС.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США заявил, что ДТП спровоцировала российская сторона, нарушив «правила деконфликтинга» в Сирии. Столкнулись американская бронемашина и российский БТР, пострадали несколько американских военнослужащих.