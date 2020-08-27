В Минобороны РФ уверяют, что ДТП с участием военной техники в Сирии спровоцировали американцы

Маршрут движения российского патруля в Сирии, который попал в ДТП с американской военной техникой, был согласован с США за сутки до инцидента. Об этом 27 августа заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько, пишет ТАСС.



По его словам, российскую колонну с техникой якобы преследовали два американских бронеавтомобиля MRAP. «Дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями», - подчеркнул Посунько.

