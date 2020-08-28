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28.08.2020 16:10
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«Политическое» ДТП силами каршеринга: BMW взял на таран администрацию Рощино

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Пользователь каршерингового сервиса «Делимобиль» устроил «политическое» ДТП в городском поселении Рощино Выборгского района Ленобласти.

Водитель арендованного автомобиля «БМВ» не справился с управлением и въехал в здание администрации поселения, рассказывают очевидцы 28 августа в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что машина снесла ограждение с цветами, задела кусты и пересекла газон.

«По счастливой случайности, никто не пострадал», — отмечает очевидец. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что также не располагают информацией о пострадавших в данном ДТП.

Издание 47news связалось с главой администрации поселения Валерием Савиновым. Он не смог оценить ущерб, нанесённый зданию.

На днях в Петербурге водитель каршеринга протащил полицейского около 30 метров.

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису: по его словам, молодые водители часто полагают, что за рулём арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно». Порой каршерингом пользуются в преступных целях и по фальшивым аккаунтам. На днях в Петербурге прошёл первый в России суд о поддельных аккаунтах. Подсудимому выписали штраф в 50 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
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