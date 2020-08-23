Угнавший каршеринг ковид-диссидент попал в ДТП на Гражданском в попытке скрыться от полиции. Сесть за руль ему помог чужой аккаунт

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, нарушающий правила дорожного движения автомобиль полицейские заметили накануне около шести утра на Гражданском проспекте. От чего-то он не мог оставаться в пределах своей полосы и вихлял по дороге. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, но вместо этого врезался в бордюрный камень.

Движущийся по магистрали «Фольксваген Поло» привлёк внимание сотрудников полиции в Калининском районе Петербурга. Чутьё не подвело — за рулём машины сидел молодой человек, которому было что скрывать.

В салоне находился 18-летний парень. Дуть в трубочку он не стал. Его задержали и доставили в отделение полиции. Спустя несколько часов туда обратился представитель каршеринговой компании, который заявил, что «Фольксваген Поло», на котором юный водитель попал в ДТП, был вскрыт аккаунтом на чужое имя и угнан с улицы Руставели.



Возбуждено уголовное дело по 166-й статье УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Ранее он привлекался только за нарушение режима самоизоляции. Сейчас молодой петербуржец находится в изоляторе в ожидании суда по административной статье об отказе пройти медосвидетельствование.

