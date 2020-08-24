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24.08.2020 11:23
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На Софийской водитель каршеринга протащил полицейского 30 метров

Водитель каршеринга нарушил требования знака «движение только прямо» и был остановлен на юге Петербурга. Подошедшего к машине инспектора он протащил по Софийской 30 метров.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, водитель «Рено Каптюра» решил проигнорировать знаки движения около часа дня в воскресенье у дома 58 по Софийской улице. Когда к машине, принадлежащей московской компании-каршерингу, подошел 43-летний лейтенант полиции, сотрудник отдельного батальона патрульной службы Фрунзенского района, водитель зажал его руку окном и начал движение. Но через 30 метров остановился. Пока полицейского везли в травмпункт, его коллеги установили личность водителя — им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга.

Его доставили в отдел полиции, где составили два протокола об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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