На Софийской водитель каршеринга протащил полицейского 30 метров

Водитель каршеринга нарушил требования знака «движение только прямо» и был остановлен на юге Петербурга. Подошедшего к машине инспектора он протащил по Софийской 30 метров.



Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, водитель «Рено Каптюра» решил проигнорировать знаки движения около часа дня в воскресенье у дома 58 по Софийской улице. Когда к машине, принадлежащей московской компании-каршерингу, подошел 43-летний лейтенант полиции, сотрудник отдельного батальона патрульной службы Фрунзенского района, водитель зажал его руку окном и начал движение. Но через 30 метров остановился. Пока полицейского везли в травмпункт, его коллеги установили личность водителя — им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга.

