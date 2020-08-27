Первое в России уголовное дело о поддельных аккаунтах в каршеринге закончилось благотворительностью и штрафом

Молодой петербуржец Роман Амелин раскаялся и признался, что с помощью чужих персональных данных создавал поддельные аккаунты в приложении каршерингового сервиса «Делимобиль» и продавал их за 2,5 тысячи. Он попросил о штрафе вместо судимости.



О решении Приморского районного суда 27 августа сообщает Объединенная пресс-служба. 21-летний Амелин признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации с целью заработка. Где он взял данные о паспортах, правах и фото водителей, следствие установить не смогло, но известно, что с их помощью он зарегистрировал 10 поддельных аккаунтов в «Делимобиле» и каждый продал за 2,5 тысячи рублей. Амелин деятельно раскаялся, пожертвовав 10 тысяч в благотворительный фонд, и попросил заменить приговор на судебный штраф. Стороны не возражали и наказали его на 50 тысяч рублей.

