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27.08.2020 16:48
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Первое в России уголовное дело о поддельных аккаунтах в каршеринге закончилось благотворительностью и штрафом

Молодой петербуржец Роман Амелин раскаялся и признался, что с помощью чужих персональных данных создавал поддельные аккаунты в приложении каршерингового сервиса «Делимобиль» и продавал их за 2,5 тысячи. Он попросил о штрафе вместо судимости.

О решении Приморского районного суда 27 августа сообщает Объединенная пресс-служба. 21-летний Амелин признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации с целью заработка. Где он взял данные о паспортах, правах и фото водителей, следствие установить не смогло, но известно, что с их помощью он зарегистрировал 10 поддельных аккаунтов в «Делимобиле» и каждый продал за 2,5 тысячи рублей. Амелин деятельно раскаялся, пожертвовав 10 тысяч в благотворительный фонд, и попросил заменить приговор на судебный штраф. Стороны не возражали и наказали его на 50 тысяч рублей.

Амелина задержали и отправили под домашний арест в марте этого года, сначала в деле было порядка 30 эпизодов с поддельными аккаунтами в разных каршеринговых сервисах. Предполагалось, что данные реальных водителей Амелин покупал в Сети, куда они попадали из баз микрофинансовых организаций.

В феврале этого года депутаты городского Законодательного собрания спрашивали начальника ГУ МВД Романа Плугина, нет ли у него идей насчет того, как бороться со всплеском нарушений среди водителей каршеринговых автомобилей. В ответ он пообещал «расколдовать» систему как механизм.

Это не первый раз, когда Амелину удается избежать судимости. В его отношении дважды возбуждались уголовные дела по кражам, но производство прекращалось по примирению сторон и по амнистии.

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Комментарии (3)

local_5e4d8cf621bfb
Чем же он так приглянулся судьям,симпатичный,должно быть)))
Barmaley_5e4d0211d3423
Какая прелесть!

"А что, так можно было?! "
(с)
Савва Морозов
вообще-то, те же судимости.
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