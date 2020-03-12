Роман Плугин «расколдовал» депутатам лицо. Оно арестовано по теме с каршерингом

По информации «Фонтанки», 11 марта Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 21-летнего петербуржца Романа Амелина. Главное следственное управление ГУ МВД вменяет ему редкую 272-ю статью УК — «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По версии следствия, с лета по конец прошлого года он зарегистрировал на подставных лиц 30 интернет-аккаунтов для доступа в каршеринговые сервисы проката автомобилей — «Матрешка», «Делимобиль», YouDrive.

В Петербурге арестован молодой человек, обвиняющийся в создании 30 ложных интернет-аккаунтов для доступа в каршеринговые сервисы проката автомобилей. «Фонтанка» заметила, что это своего рода ответ начальника полицейского главка депутатам городского ЗакСа.

Причем использовал для этого образцы документов без ведома их владельцев. Образцы приобретались через сеть. Не секрет, что в паутине можно найти и такие приложения. Фото паспортов, водительских удостоверений и даже селфи попадают туда из баз микрофинансовых организаций, где, как известно, есть похожий алгоритм дистанционного получения небольшого займа. Цена пакета подобных документов — 500 рублей.



По мнению следствия, созданные аккаунты фигурант продавал через объявления в мессенджере «Телеграм» любым желающим по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Использовали их либо те, кто не хотел платить за аренду, либо преступники, кому требовалось на время пересесть на анонимный автотранспорт.



«Фонтанка» сообщала, что 19 февраля этого года депутаты петербургского ЗакСа спросили генерала Плугина, нет ли у него новых идей в контексте всплеска правонарушений, связанных с использованием каршеринга.



«Создается впечатление, что люди, которые пользуются этим видом транспорта, думают, что это не совсем машина, и можно себе позволить и алкоголь за рулем, и скорости другие, и так далее. Что выливается в соответствующие последствия. Что касается технической составляющей, мы эту работу ведем и скоро, я думаю, «расколдуем» этих лиц и эту систему как механизм», — ответил Плугин парламентариям.

