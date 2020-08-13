«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Александр Лукашенко готовит срочное обращение к нации. Об этом 13 августа сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Никаких подробностей издание пока не приводит. Обращение может быть посвящено продолжающимся пятый день протестам. При этом «Медиазона» обратила внимание, что первоисточником сообщения является, судя по всему, анонимный телеграм-канал на 11 тысяч подписчиков, так что оно вполне может оказаться фейком.
Позже «Коммерсантъ» добавил, что источником информации являлся телеграм-канал «Топор 18+ Беларусь».
В каком ключе окажется выдержано обращение, если все же состоится, можно судить по выступлениям главы МВД и сената. Глава МВД Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».
После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.