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13.08.2020 23:11
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«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Александр Лукашенко готовит срочное обращение к нации. Об этом 13 августа сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Никаких подробностей издание пока не приводит. Обращение может быть посвящено продолжающимся пятый день протестам. При этом «Медиазона» обратила внимание, что первоисточником сообщения является, судя по всему, анонимный телеграм-канал на 11 тысяч подписчиков, так что оно вполне может оказаться фейком.

Позже «Коммерсантъ» добавил, что источником информации являлся телеграм-канал «Топор 18+ Беларусь».

В каком ключе окажется выдержано обращение, если все же состоится, можно судить по выступлениям главы МВД и сената. Глава МВД Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».

После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.

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Комментарии (23)

Савва Морозов
а за что потёрли мой коммент: "стандартный набор переворота: небольшие группы молодчиков с рюкзаками (таких полно среди нападавших!!!) нападают на 2-3 омоновцев, поджёг покрышек, баррикады - ничего не прокатило. белые ленточки, конечно же, каждый шил себе дома. начинается другой этап - мирные походы с цветами + дипломаты, как это было в грузии; куча, якобы, "деятелей культуры" выражает протест: познер - для западников, спиваков - для нейтралов, клоуны харламов и козловский - для молодёжи; самым сильным становятся митинги на предприятиях, которые даже пшеки с баксами не смогли бы, а смог бы - только кремль. и апофеоз - "признания" министров. теперь ждём высказывания луки. либо путин смог навымогать у него много, либо батька опять будет вилять хвостом, заигрывая с западом, что никогда ни к чему хорошему не приводило, потому что это лука - диктатор, а макрон и трамп - душки, ибо "свои" (с), как самоса."???
Владислав М
Поздно обращаться, момент упущен. Сейчас самое время писать признательные показания и молить граждан о прощении.
PROM
пусть лучше выйдет к людям
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