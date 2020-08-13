«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Никаких подробностей издание пока не приводит. Обращение может быть посвящено продолжающимся пятый день протестам. При этом «Медиазона» обратила внимание, что первоисточником сообщения является, судя по всему, анонимный телеграм-канал на 11 тысяч подписчиков, так что оно вполне может оказаться фейком.

Александр Лукашенко готовит срочное обращение к нации. Об этом 13 августа сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

В каком ключе окажется выдержано обращение, если все же состоится, можно судить по выступлениям главы МВД и сената. Глава МВД Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».

После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.

