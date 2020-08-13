«Нам не нужна драка». К протестующим обратилась спикер верхней палаты парламента Белоруссии

«Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», - заявила она.

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова вечером 13 августа обратилась к протестующим от имени Александра Лукашенко.

И подчеркнула, что «нельзя потерять все то, что сделано за годы независимости Белоруссии».



Белорусы вечером 13 августа пятый день подряд вышли на акции протеста по всей стране.

