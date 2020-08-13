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13.08.2020 21:53
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«Нам не нужна драка». К протестующим обратилась спикер верхней палаты парламента Белоруссии

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова вечером 13 августа обратилась к протестующим от имени Александра Лукашенко.

«Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», - заявила она.

И подчеркнула, что «нельзя потерять все то, что сделано за годы независимости Белоруссии».

Белорусы вечером 13 августа пятый день подряд вышли на акции протеста по всей стране.

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Комментарии (8)

Печенеги и половцы
По 50 женщин загоняют в камеру, где они стоят часами из-за тесноты и это чучело про какие-то там драки рассуждает! Застрелись сам пока не поздно!
Maxic_84
Не нужна драка и поэтому отряды омон избивают до полусмерти протестующих и пытают задержанных в сизо. Никаких компромиссов с тараканом и его приспешниками уже быть не может после этих бесчинств
Агроном аэродрома
Хабаровск vs Беларусь. Два : один, в пользу бульбашей.
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