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13.08.2020 21:29
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Белоруссия протестует пятый день подряд. Тысячи людей вышли в Минске, на защиту протестующих встают священники

В Минске 13 августа вечером протестующие против шестого срока Александра Лукашенко и насилия опять выстраиваются в «цепи солидарности». Как сообщает Tut.by, тысячи человек стоят на улице Сурганова.

Многие пришли с цветами — и даже дарят их силовикам. А те принимают подарок.

Цепь солидарности возле медуниверситета в Минске состояла из примерно 300 человек — в основном, врачей и медсестер. При этом местный Минздрав выпустил следующее заявление: «Мы обращаемся ко всем соотечественникам: остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!»

13 августа к митингам присоединились и сотрудники белорусской железной дороги: они собирались у ДК Железнодорожников в Минске.

Акции протеста проходят и по всей стране. В Жодино, где начали бастовать сотрудники БелАЗа, мэр вышел поговорить с населением. Впрочем, общение не задалось — в итоге в ответ на вопрос, готов ли он уйти в отставку, мэр просто молча ушел. Разговор транслировался в прямом эфире.

В Витебске акцию проводили рядом с католическим костелом Иисуса милосердного. Когда подъехали автомобили с милиционерами, священник открыл ворота и пригласил протестующих внутрь.

«Как священник и духовный отец, я считаю своим долгом быть там, где людям грозит опасность. Еще днем я обратил внимание, что около костела стоит молодежь, вышел к ним, познакомился, узнал откуда и пригласил к нам, вдруг кому-нибудь нужно будет отдохнуть, сходить в туалет или помолиться», - рассказал Sputniki.by канцлер католической Витебской епархии, заместитель епископа, отец Виктор Мисевич.

Белорусы протестуют с вечера 9 августа — после того, как были объявлены предварительные итоги выборов президента. Власти считают, что выиграл их в шестой раз Александр Лукашенко. Несогласные с этим вышли на улицы. После жесткого подавления первых акций, люди протестуют уже против насилия и произвола силовиков.

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Комментарии (21)

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Россия будет свободной!
Сlimber
«Многие пришли с цветами — и даже дарят их силовикам.»

Революция роз, революция тюльпанов. Как же это скучно по отработанной методичке.
Ифка
а нечего думать, что бессмертный
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