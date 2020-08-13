В Минске 13 августа вечером протестующие против шестого срока Александра Лукашенко и насилия опять выстраиваются в «цепи солидарности». Как сообщает Tut.by, тысячи человек стоят на улице Сурганова.

В Минске у ТЦ «Рига» сегодня вечером собралось много людей. pic.twitter.com/MHca8pMKJc

Многие пришли с цветами — и даже дарят их силовикам. А те принимают подарок.

Цепь солидарности возле медуниверситета в Минске состояла из примерно 300 человек — в основном, врачей и медсестер. При этом местный Минздрав выпустил следующее заявление: «Мы обращаемся ко всем соотечественникам: остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!»

13 августа к митингам присоединились и сотрудники белорусской железной дороги: они собирались у ДК Железнодорожников в Минске.

Акции протеста проходят и по всей стране. В Жодино, где начали бастовать сотрудники БелАЗа , мэр вышел поговорить с населением. Впрочем, общение не задалось — в итоге в ответ на вопрос, готов ли он уйти в отставку, мэр просто молча ушел. Разговор транслировался в прямом эфире.

В Витебске акцию проводили рядом с католическим костелом Иисуса милосердного. Когда подъехали автомобили с милиционерами, священник открыл ворота и пригласил протестующих внутрь.



«Как священник и духовный отец, я считаю своим долгом быть там, где людям грозит опасность. Еще днем я обратил внимание, что около костела стоит молодежь, вышел к ним, познакомился, узнал откуда и пригласил к нам, вдруг кому-нибудь нужно будет отдохнуть, сходить в туалет или помолиться», - рассказал Sputniki.by канцлер католической Витебской епархии, заместитель епископа, отец Виктор Мисевич.