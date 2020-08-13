Как 13 августа в Telegram сообщает NEXTA, на стачку вышел коллектив БелАЗа. В канале опубликована видеозапись, на которой видно, как десятки работников завода толпой покидают его территорию. Процессия сопровождается длинными автомобильными гудками. По другую сторону забора стоят ещё десятки людей, которые аплодируют и кричат «Молодцы».

После нескольких дней насилия на улицах белорусский протест превратился в забастовки. Рабочий процесс в знак несогласия с результатами президентских выборов прервали сотрудники как минимум двух ведущих предприятий страны.

По информации «МБХ медиа», ещё часть сотрудников предприятия якобы заперли в одном из цехов, чтобы они не вышли к остальным протестующим, им могут угрожать увольнением.

ТАСС пишет, что в пресс-службе БелАЗа информацию о забастовке опровергли. «На данный момент руководство предприятия и нашего города (БелАЗ располагается в Жодино. — Прим. ред.) пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявил собеседник агентства.

По данным NEXTA, на стачку также вышел коллектив «Белмедпрепаратов». Однако видеодоказательства тому в Telegram представлено не было.

В Сети также появился ролик акции, которую проводят сотрудники Государственной хоровой капеллы у здания Белгосфилармонии в Минске. На опубликованных кадрах они проникновенно поют и держат в руках плакаты, надпись на которых гласит: «У меня украли голос».