В Белоруссии к протестам добавились забастовки на БелАЗе и других «гигантах». Представители предприятия это опровергают
В Белоруссии к протестам добавились забастовки на БелАЗе и других «гигантах». Представители предприятия это опровергают
После нескольких дней насилия на улицах белорусский протест превратился в забастовки. Рабочий процесс в знак несогласия с результатами президентских выборов прервали сотрудники как минимум двух ведущих предприятий страны.
Как 13 августа в Telegram сообщает NEXTA, на стачку вышел коллектив БелАЗа. В канале опубликована видеозапись, на которой видно, как десятки работников завода толпой покидают его территорию. Процессия сопровождается длинными автомобильными гудками. По другую сторону забора стоят ещё десятки людей, которые аплодируют и кричат «Молодцы».
По информации «МБХ медиа», ещё часть сотрудников предприятия якобы заперли в одном из цехов, чтобы они не вышли к остальным протестующим, им могут угрожать увольнением.
ТАСС пишет, что в пресс-службе БелАЗа информацию о забастовке опровергли. «На данный момент руководство предприятия и нашего города (БелАЗ располагается в Жодино. — Прим. ред.) пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявил собеседник агентства.
По данным NEXTA, на стачку также вышел коллектив «Белмедпрепаратов». Однако видеодоказательства тому в Telegram представлено не было.
В Сети также появился ролик акции, которую проводят сотрудники Государственной хоровой капеллы у здания Белгосфилармонии в Минске. На опубликованных кадрах они проникновенно поют и держат в руках плакаты, надпись на которых гласит: «У меня украли голос».
Акция солидарности артистов Государственной хоровой капеллы Республики Беларусь у здания Белгосфилармонии в Минске pic.twitter.com/iphFIAccA0— Рустем Адагамов (@adagamov) August 13, 2020
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были оглашены предварительные результаты президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская заявила, что не признаёт его победу и считает победителем себя.
На протяжении последних нескольких дней продолжались столкновения несогласных с силовиками, после чего конфликт попытались перевести в мирное русло. Чем запомнилась четвёртая ночь протестов — читайте в материале «Фонтанки».