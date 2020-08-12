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12.08.2020 19:18
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Печать

Женщины по всей Белоруссии выстроились вдоль дорог с цветами, призывая прекратить насилие

Фото: tut.by

Протестная акция в Белоруссии на четвёртый день приняла другой облик. Женщины в столице и областных чентрах по всей стране вышли на улицы с цветами и плакатами, выстроившись в «цепь солидарности» вдоль дорог.

Таким образом они требуют прекратить насилие при подавлении протестов, участники которых требуют признать недействительной победу Александра Лукашенко на президентских выборах.

Фото: tut.by
Фото: Nexta_live
Фото: Nexta_live
Фото: Nexta_live
Фото: Nexta_live
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: Nexta_live
Фото: Nexta_live
Фото: Nexta_live

Как уточняет свалились«Sputnik Беларусь», флешмоб поддержали в Витебске, Бресте, Гродно и Гомеле, но в некоторых городах акцию разогнали через несколько минут после ее начала.

Власти Минска заранее подготовились к сегодняшним протестам. К 18.00 были закрыты на вход и выход станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».

Фото: tut.by

В Белоруссии после прошедших выборов уже три дня продолжаются акции протеста. Лукашенко до этого назвал протестующих «овцами», которыми руководят из других стран, а 12 августа днём президент Белоруссии провел совещание по протестам, на котором заявил о важности защиты государства и безопасности граждан.

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Комментарии (11)

amigo_UA
пусть женщины поуговаривают своих чад сидеть дома. и без всяких камер вот и насилия не будет. и никаких тем для пересудов, кто кому сколько печенек дал
Camlann
Женщин на передний край борьбы с узурпатором - это очень креативно. Вот только маловато их. Надо гонцов по сёлам рассылать, чтобы завтра все в 8 утра как штык. Вдоль дорог и с цветами.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... в общем, все берут паузу ....до выходных похоже, пока политики в кулуарах продумывают ходы .... в пятницу вроде собирается европейская тусовка совещаться.
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