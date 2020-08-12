Женщины по всей Белоруссии выстроились вдоль дорог с цветами, призывая прекратить насилие
Протестная акция в Белоруссии на четвёртый день приняла другой облик. Женщины в столице и областных чентрах по всей стране вышли на улицы с цветами и плакатами, выстроившись в «цепь солидарности» вдоль дорог.
Таким образом они требуют прекратить насилие при подавлении протестов, участники которых требуют признать недействительной победу Александра Лукашенко на президентских выборах.
Как уточняет свалились«Sputnik Беларусь», флешмоб поддержали в Витебске, Бресте, Гродно и Гомеле, но в некоторых городах акцию разогнали через несколько минут после ее начала.
Власти Минска заранее подготовились к сегодняшним протестам. К 18.00 были закрыты на вход и выход станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».
В Белоруссии после прошедших выборов уже три дня продолжаются акции протеста. Лукашенко до этого назвал протестующих «овцами», которыми руководят из других стран, а 12 августа днём президент Белоруссии провел совещание по протестам, на котором заявил о важности защиты государства и безопасности граждан.