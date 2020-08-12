Протестная акция в Белоруссии на четвёртый день приняла другой облик. Женщины в столице и областных чентрах по всей стране вышли на улицы с цветами и плакатами, выстроившись в «цепь солидарности» вдоль дорог.

Таким образом они требуют прекратить насилие при подавлении протестов, участники которых требуют признать недействительной победу Александра Лукашенко на президентских выборах.