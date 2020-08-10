FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +16
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 12:41
7
Печать

«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Президент Белоруссии заявил, что голосование в республике прошло «как праздник», а те, кто захотел все испортить, «засветились еще ярче».

«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — цитирует 10 августа заявление Лукашенко БелТА.

По его словам, поступали звонки из Польши, Великобритании и Чехии, которые «управляли нашими, извините меня, овцами». «Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — оценил он акции протеста.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская не признала результаты выборов.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Sibir_5e4d67bbb7aea
"жена блогера" Цихановская (правильная фамилия) уже самоуверенно заявила о 80% за неё... Даже Обнулятор стока себе не рисовал...
медведь Дмитрий
Ожидаемо и очевидно .
sakorol
Молодцы, Белорусы, сделали правильный выбор
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний