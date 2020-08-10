«Выборы как праздник». Лукашенко прокомментировал свою победу и назвал протестующих «овцами»

Президент Белоруссии заявил, что голосование в республике прошло «как праздник», а те, кто захотел все испортить, «засветились еще ярче».



«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — цитирует 10 августа заявление Лукашенко БелТА.



По его словам, поступали звонки из Польши, Великобритании и Чехии, которые «управляли нашими, извините меня, овцами». «Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — оценил он акции протеста.

