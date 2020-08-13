В Минске вечером 13 августа продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Как сообщает TUT.by, тысячи людей собрались в разных районах города. Впервые за пять дней их пока не задерживают.



Масштабная акция проходит на улице Дзержинского — выстроившимся в цепь протестующим гудят проезжающие машины в знак поддержки.