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13.08.2020 22:44
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В Минске проходит первый вечер протестов без массовых задержаний. По ночному Витебску идут тысячи активистов

В Минске вечером 13 августа продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Как сообщает TUT.by, тысячи людей собрались в разных районах города. Впервые за пять дней их пока не задерживают.

Масштабная акция проходит на улице Дзержинского — выстроившимся в цепь протестующим гудят проезжающие машины в знак поддержки.

Так же мирно проходит и акция на Пушкинской.

Как сообщает Sputnik.by, акция протеста проходит и в ночном Витебске. Тысячи людей идут шествием по городу, сотрудники правоохранительных органов их сопровождали, но не трогали. Это продолжение дневной акции, участников которой от милиции спрятали священники в костеле.

Ранее глава МВД Белоруссии извинился за травмы «случайно пострадавших» на митингах, а спикер сената заявила, что властям «не нужна война».

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Комментарии (3)

Владислав М
Наконец-то верхушка поняла, что весь народ посадить невозможно.
RemyMartin
Затишье перед бурей?
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