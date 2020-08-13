В Минске проходит первый вечер протестов без массовых задержаний. По ночному Витебску идут тысячи активистов
В Минске вечером 13 августа продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Как сообщает TUT.by, тысячи людей собрались в разных районах города. Впервые за пять дней их пока не задерживают.
Масштабная акция проходит на улице Дзержинского — выстроившимся в цепь протестующим гудят проезжающие машины в знак поддержки.
Акция на Дзержинского. pic.twitter.com/UAChGnW8X9— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
Так же мирно проходит и акция на Пушкинской.
Минск. Вот как выглядела мирная акция солидарности вечером на Пушкинской. pic.twitter.com/JCcCfRcpON— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
Как сообщает Sputnik.by, акция протеста проходит и в ночном Витебске. Тысячи людей идут шествием по городу, сотрудники правоохранительных органов их сопровождали, но не трогали. Это продолжение дневной акции, участников которой от милиции спрятали священники в костеле.
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