Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах. «Больше 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — наезды»

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, пострадавших во время протестов, и рассказал, сколько силовиков оказались в больницах.



«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - заявил 13 августа Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на белорусском канале ОНТ. С главой МВД говорили о том, как остановить насилие.



По словам Караева, большинство его сограждан не поддерживает массовые митинги, которые не прекращаются в стране после того, как Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. Он заметил, что люди «недовольны площадями хаоса», но сделали это не силовики.

