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13.08.2020 22:08
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Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах. «Больше 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — наезды»

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, пострадавших во время протестов, и рассказал, сколько силовиков оказались в больницах.

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - заявил 13 августа Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на белорусском канале ОНТ. С главой МВД говорили о том, как остановить насилие.

По словам Караева, большинство его сограждан не поддерживает массовые митинги, которые не прекращаются в стране после того, как Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. Он заметил, что люди «недовольны площадями хаоса», но сделали это не силовики.

«Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника...» - описывает он активность протестующих и продолжает: «Больше 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — наезды, есть ожоги, вывернутые суставы... И у этих солдат тоже есть родители, дети, жены — каково им?»

Министр уточняет, что за трое суток правоохранителей сознательно таранили 11 раз, и по сути это покушение на убийство. В последствиях такого отношения он особо не сомневается: «Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!»

Караев также дал ответ на главный вопрос передачи. Чтобы остановить насилие, нужно не обострять ситуацию, не выходить на улицы и не провоцировать беспорядки. Отдельно он высказался против насилия над журналистами. По его словам, происходящее нужно освещать цивилизованно. Для этого сотрудникам СМИ не стоит «лезть в самое пекло».

«Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем – из-за каких эфемерных и непонятных целей?», - риторически закончил глава МВД.

До этого с аналогичным посылом от имени Александра Лукашенко к согражданам обратилась спикер верхней палаты парламента. «Нам не нужна драка. Не нужна война», - призвала Наталья Кочанова.

13 августа жители Белоруссии по всей стране вышли на митинги пятый день подряд. Им противостоят с резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

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Комментарии (8)

efela
Министр МВД: за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!

Народ: за трое суток было совершено over9000 сознательных нападений на мирных жителей, в том числе наездов. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих людей!
житель города П.
Что деется, что деется... Соловьев только что в эфире - " У Лукашенко нет шансов.. Он отвернулся от России.. Он так и держит наших людей в заложниках"..
Но любителям садистов с дубинками и щитами и врунов на троне пока отмашку не дали перестать крутить свою шарманку..
syshsun
Вот сам же говорит - есть вывернутые суставы.
Так может надо меньше дубиной мочить своих же соседей,одноклассников и просто сограждан.
А то,судя по кадрам,им что-то в паек подсыпают,что они так яростно и остервенело людей избивают и уродуют.
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