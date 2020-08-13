Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах. «Больше 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — наезды»
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, пострадавших во время протестов, и рассказал, сколько силовиков оказались в больницах.
«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - заявил 13 августа Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на белорусском канале ОНТ. С главой МВД говорили о том, как остановить насилие.
По словам Караева, большинство его сограждан не поддерживает массовые митинги, которые не прекращаются в стране после того, как Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. Он заметил, что люди «недовольны площадями хаоса», но сделали это не силовики.
«Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника...» - описывает он активность протестующих и продолжает: «Больше 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — наезды, есть ожоги, вывернутые суставы... И у этих солдат тоже есть родители, дети, жены — каково им?»
Министр уточняет, что за трое суток правоохранителей сознательно таранили 11 раз, и по сути это покушение на убийство. В последствиях такого отношения он особо не сомневается: «Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!»
Караев также дал ответ на главный вопрос передачи. Чтобы остановить насилие, нужно не обострять ситуацию, не выходить на улицы и не провоцировать беспорядки. Отдельно он высказался против насилия над журналистами. По его словам, происходящее нужно освещать цивилизованно. Для этого сотрудникам СМИ не стоит «лезть в самое пекло».
«Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем – из-за каких эфемерных и непонятных целей?», - риторически закончил глава МВД.
До этого с аналогичным посылом от имени Александра Лукашенко к согражданам обратилась спикер верхней палаты парламента. «Нам не нужна драка. Не нужна война», - призвала Наталья Кочанова.
13 августа жители Белоруссии по всей стране вышли на митинги пятый день подряд. Им противостоят с резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.