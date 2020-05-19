Крутое пике. Как авиационная отрасль будет выходить из коронакризиса

Мировой рынок авиаперевозок, рухнувший из-за пандемии коронавируса на 94%, вновь готов набирать высоту. В небе над Европой может стать тесно к концу года. Но при условии, что пассажиров не будут сажать через одного, а вирус не даст властям повода вновь ввести ограничения.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив

Экономический анализ влияния пандемии COVID-19 на гражданскую авиацию опубликовала Международная организация гражданской авиации (ИКАО), подведомственная ООН. Перевод на русский появился 18 мая на сайте Росавиации.

Главный вывод исследования: за три месяца пандемии индустрии нанесен сокрушительный удар, равного которому история не знала. Так, мировой рынок в феврале потерял 10% объема (в количестве пассажирских мест по сравнению с ожидаемыми показателями), но уже в марте просел на 48% и рухнул на «беспрецедентные 94%» в апреле. «По состоянию на 6 апреля 2020, 96% всех пунктов назначения в мире имели ограничения по перемещению. Порядка 90 полностью или частично закрыли границы, в то время как 44 закрыли границы для туристов из определенных стран», - сообщают аналитики.



На общем фоне показатели России выглядят не так страшно: в феврале общий объем перевозок просел всего на 1% (минус 90 тысяч мест), в марте на 19% (минус 1,2 млн мест). В апреле, когда Россия окончательно закрыла воздушные границы, в небо не поднялось уже 5,8 млн кресел, в итоге предложение оказалось на 87% меньше запланированных показателей.

Но провал все равно меньше, чем у других стран. Так, по абсолютному количеству потерь Россия оказалась лишь на 19-м месте, тогда как наибольший урон понесли США (22,9 млн кресел) и Великобритания (22,3 млн кресел). В процентном соотношении больше всего пострадали Китай (95%), а также курортные направления: Португалия (95%), Испания, Греция, Таиланд, Турция (по 94%).

Но есть хорошая новость: дальше падать уже некуда и, по мере снятия карантинных ограничений, международные воздушные перевозки будут восстанавливаться. Какими темпами будет происходить набор высоты — один из главных вопросов, на которые попытались найти ответ эксперты ИКАО.

Сценарии прошлых эпидемий, в частности, атипичной пневмониии, бушевавшей в 2003 году, применить к ситуации 2020-го не удалось. Тогда годовые доходы перевозчиков в Тихоокеанском регионе упали на 8%, а восстановление заняло всего полгода. Но «влияние COVID-19 уже превысило влияние вспышки SARS», говорится в исследовании ИКАО. А значит и глубина падения и сценарии выхода из кризиса будут иными.



Перспективы восстановления анализировались в разрезе шести макро-регионов: Европа (включая Россию), Азия и Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка, Северная Америка, Латинская и Америка и Карибский бассейн. Отдельно оценивались внутренние и международные перевозки. Прогнозы делались для предложения (количество кресел), спроса (количества пассажиров) и объемов рынка в деньгах.

Выбирая из четырех вариантов рецессии, аналитики остановились на двух: V-образном (короткий период острого экономического спада, сопровождаемый быстрым/плавным восстановлением) и U-образном (длительное сокращение и медленное восстановление). За скобками исследования остались классическая депрессия (L-образная кривая) и двойной спад (W-образная модель).

По мнению специалистов ИКАО, при оптимистичном сценарии, мировой рынок уже в мае оттолкнется от дна и начнет набирать высоту. К концу года, если спрос ответит взаимностью, предложение будет отставать от показателей 2019 года всего на 4-13%. Если же люди будут бояться путешествовать, либо из-за новых вспышек эпидемии власти вновь введут ограничения, спад может составить от 34 до 60%.



В целом по году перевозки упадут на 32-59% в сравнении с запланированными до пандемии показателями. А недополученный доход авиакомпаний составит от 236 до 419 млрд долларов США. Это примерно совпадает с оценкой Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая предрекла перевозчикам потери в 314 млрд долларов при сценарии «3 месяца блокировки + рецессия».

Перспективы восстановления в разрезе стран ИКАО не дает. При оптимистичном сценарии европейский рынок (включая Россию) к декабрю почти вернётся к запланированным показателям. Отставание как по внутренним, так и по международным перевозкам составит около 10%. Зато в наиболее пессимистичном варианте индустрия заложит крутое пике: даже к концу года объемы заграничных перелетов будут на 81% ниже, а внутренних – на 66%.

При этом спрос будет отставать от предложения. Так, по расчету, ИКАО в декабре европейские авиакомпании собирались перевезти на внутренних и международных рейсах примерно 87,5 млн пассажиров. При наиболее благоприятном стечении обстоятельств услугами авиакомпаний воспользуются 84% из них. При самом негативном развитии событий — лишь 18%.



Таким образом, совокупные потери европейской авиации в 2020 году составят от 66 до 116 млрд долларов. Из них 56-98 млрд долларов от снижения международных перевозок, 10-18 млрд долларов – от внутренних.

По какому именно пути будет развиваться ситуация, эксперты пока предсказать не берутся. Тот или иной сценарий может реализоваться, в зависимости от «продолжительности и магнитуды вспышки [инфекции] и сдерживающих мер, доступности государственной поддержки, потребительского доверия и экономических условий». Кроме того, как подчеркивают аналитики, при оценке не учитывались требования социальной дистанции в самолете и другие подобные ограничения.

В России за подобные меры безопасности высказался Роспотребнадзор, против — Минтранс. По мнению главы ведомства Евгения Дитриха, если сажать людей через одного, цены на билеты взлетят до 70 тысяч рублей. «Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет», — заявил он.



Вопрос, какой из сценариев ИКАО наиболее применим к российскому рынку, пока открыт. Но можно предположить, что речь пойдет о медленном U-образном для международных и быстром V-образном для внутренних направлений.

При полном отказе от зарубежных маршрутов, за исключением вывозных рейсов, число перелетов по России в апреле сократилось на 90%. В мае международные полеты остаются под запретом, а восстановить внутренний рынок мешают карантины для приезжих: они установлены в 29 регионах. В случае их отмены перелеты внутри страны могут пойти в рост в июне. Во всяком случае, бюджетная «дочка» «Аэрофлота» «Победа» сообщила о возобновлении своей полетной программы с начала лета.

Минтранс надеется возобновить и международные полеты уже в летнем сезоне, но точных сроков пока не называет. Оптимизм разделяют финский Finnair и Swiss («дочка» Lufthansa), заявившие о намерении летать в Москву и Петербург. Правда, Европа пока открывает лишь внутренние границы, а о готовности принимать россиян сообщили только несколько стран, включая Исландию, Турцию, Грецию, раздумывают Болгария и Кипр.



Ранее совокупные потери отечественной авиаотрасли в 2020 году оценивались в 70 млрд рублей. Государство готово возместить треть этой суммы: субсидия из резервного фонда составит 23,4 млрд рублей. Пока одобрение получил только «Аэрофлот» на помощь в размере 8 млрд рублей. На рассмотрении в Росавиации находятся документы от Smartavia, «Уральских авиалиний», S7, AZUR air, «Азимута» и Red Wings.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

