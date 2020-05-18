Крупнейший российский авиаперевозчик получит от Росавиации почти 8 млрд субсидии в условиях пандемии
Первый замглавы Минтранса – руководитель Росавиации Александр Нерадько подписал приказы о предоставлении авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» (входят в группу «Аэрофлот») субсидий в размере 7,89 млрд рублей на частичную компенсацию расходов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Росавиации вечером 18 мая.
Новости: Подписаны приказы о предоставлении субсидий авиакомпаниям Группы Аэрофлот https://t.co/4nvNfE5s8v— Росавиация (@rosaviatsia) May 18, 2020
«Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав Группы Аэрофлот, на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО ‘’Аэрофлот’’, АО ‘’Авиакомпания Россия’’ и АО ‘’Авиакомпания ‘’Аврора’’ субсидий составляет 7,89 млрд.рублей. Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию», — говорится в сообщении.
На рассмотрении в Росавиации находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали «СмартАвиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», «Азимут» и «Ред Вингс».
Росавиация отмечает, что в период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.
Ранее правительство России утвердило постановление об условиях и порядке предоставления госсубсидий. Прежде всего, субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных средств), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 30%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества, сообщили в ведомстве. Всего правительство выделило авиакомпаниям 23,4 млрд руб.