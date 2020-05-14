«Люди хотят и могут снова путешествовать». «Дочка» Lufthansa возобновит полеты из России с 1 июня

«Введение этих новых рейсов — это часть общей программы возобновления полетов, которая на конец июня будет включать на 150 пунктов назначения больше, чем текущее расписание рейсов, которое было введено для возвращения путешественников домой и действие которого закончится 31 мая», — отметили в компании.

Авиакомпания Swiss (входит Lufthansa Group) с начала июня возобновит полеты из аэропортов Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) в Цюрих. Как сообщила пресс-служба Lufthansa, всего будет выполняться 4 рейса в неделю — по два из каждого города.

К концу июня авиакомпании Lufthansa Group планируют еженедельно выполнять около 1800 рейсов до более чем 130 пунктов назначения по всему миру и обратно.

«Люди хотят и могут снова путешествовать, будь то в отпуск или по делам. Поэтому в ближайшие месяцы мы будем постепенно расширять наше предложение и связывать страны Европы друг с другом и со всем миром», — заявил Гарри Хохмейстер, член правления немецкой Lufthansa AG.

Ирландский лоукостер Ryanair 12 мая заявил о своих планах восстановить 40% регулярных рейсов с 1 июля 2020 года. Finnair сообщила о введении новых мер безопасности в связи с пандемией. С 18 мая обязательным требованием к пассажиру будет ношение маски на время всего полёта.

14 мая стало известно, что Росавиация подготовила план выхода отрасли из коронакризиса. Он будет состоять из трех этапов. Предполагается, что на первых двух в самолеты пустят только в масках и перчатках.

С 30 марта выезд граждан Российской Федерации с территории России был ограничен на неопределённый срок. 29 апреля был разрешен однократный выезд для тех, у кого есть паспорт или ВНЖ другого государства. Но, согласно формулировке постановления, ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Воздушный транспорт, таким образом, под действие запрета не подпадает. Но чтобы улететь, нужно, во-первых, чтобы туриста была готова принять другая сторона, во-вторых, чтобы был рейс. Швейцария разрешает въезд путешественников с визой типа D (для длительного пребывания) и С (для деловых визитов — для специалистов в сфере здравоохранения и официальных визитов высокой важности).

