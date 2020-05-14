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14.05.2020 15:27
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Росавиация подготовила план выхода отрасли из коронакризиса. В самолеты пустят только в масках и перчатках

Росавиация совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» подготовили проект методических указаний по поэтапному выходу авиатранспорта из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает 14 мая РИА Новости со ссылкой на документ, на первых двух этапах в самолет не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,5 градусов. Также пассажиры должны будут носить маски и перчатки на протяжении всего полета. На третьем этапе бесконтактная термометрия пассажиров при вступлении на борт отменяется.

Ранее рекомендации для воздушного транспорта опубликовал Роспотребнадзор. К пассажирам ведомство предъявляет одно требование: дезинфекцию рук перед посадкой на борт. Причем процесс необходимо контролировать. На борту должны быть маски и перчатки на каждого пассажира с расчетом на смену каждые три часа полета, но о контроле за их использованием ничего не сказано.

Свободу экипажа ограничат более существенно. Стюардесс и пилотов необходимо организованно доставлять на ночевку в предварительно продезинфицированном транспорте. Проживание с иными гражданами не допускается.

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