Европа приоткрывает границы. Россиян ждут, но пока не выпускают

О готовности принимать туристов из дальних стран сообщили Греция, Турция и Исландия. Тех, у кого найдут коронавирус, отправят в карантинные отели.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

План открытия Европы после пандемии коронавируса, который 13 мая опубликовала на своем сайте Еврокомиссия, не принес большой радости туристической отрасли и затосковавшим без путешествий россиянам. Если коротко, то пока государствам ЕС рекомендуют открывать границы друг с другом и то при условии «схожей эпидемиологической ситуации». Допуск нерезидентов произойдет на поздних этапах, но сроки не уточняются.

По факту Еврокомиссия закрепила уже создавшийся тренд: страны ЕС уже начали разрешать въезд соседям. Одной из первых пускать гостей начала Чехия. О взаимном пропуске граждан с середины мая договорились Латвия, Литва и Эстония. Финляндия открыла границы для рабочих поездок внутри Шенгенской зоны. Для внешнего мира Европа, вероятно, будет закрыта до осени, предполагал в середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон.



Но страны, не входящие в Евросоюз и те, кто сильнее зависит от внешнего турпотока, более расположены проявлять гостеприимство. Так, Исландия, которая до этого не закрывала въезд для европейцев, готова открыться для остального мира не позднее 15 июня.

Условия таковы: по приезде в страну туристам предстоит сдать тест на коронавирус. Поехать в отель можно, не дожидаясь результата. Но, если он окажется положительным, придется отсидеть там в двухнедельной изоляции. Также приезжих попросят скачать мобильное приложение от местного минздрава, которое позволяет властям отслеживать перемещения.

Но попасть на остров будет проблематично: прямых рейсов из России нет. Национальный перевозчик Icelandair летает, к примеру, из Рейкьявика в Лондон и Стокгольм. Но до них еще тоже предстоит добраться. К примеру, рейсы «Аэрофлота» из Петербурга по этим направлениям доступны самое ранее 1 августа.

Пример «открытости» также подает Турция. Правительство страны запустило программу «Сертификации здорового туризма» и теперь намерено проводить «телефонную дипломатию», рассказывая, как будет следить за безопасностью отдыхающих, заявил в интервью местным СМИ министр туризма и культуры Мехмет Эрсой.



Турция введет обязательное тестирование на COVID-19 всех въезжающих. В июне в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью, для этого появятся специальные лаборатории. Тест придется сдавать до прохождения паспортного контроля, но результата можно будет не ждать. Если у пассажира будет выявлен коронавирус, его сразу изолируют в отеле и отследят контакты тех, с кем он летел в самолете.

В отелях, ресторанах и на пляже придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. «Шведский стол» в гостиницах останется, но без самообслуживания: на раздачу встанут сотрудники отеля в масках и перчатках.

Открытие авиасообщения будет постепенным — на основе взаимных договоренностей между странами, и только между теми пунктами назначения, где низкие риски Covid-19. Как передает портал Ассоциации туроператоров России, Turkish Airlines планируют возобновить рейсы в города России в июле. «Аэрофлот» готов лететь в Стамбул и Анталью с августа.

Но есть еще один нюанс: без гарантии, что туристы приедут, отели могут и не открыться.



Среди стран Евросоюза самой гостеприимной оказалась Греция. На днях правительство страны представило проект перезапуска туристической индустрии. По словам премьер-министра Кириакоса Митсатакиса, страна планирует официально открыть туристический сезон 1 июля, но пока ждет единой европейской позиции по вопросу туризма. Если страны ЕС не согласятся на общие правила, то Греция будет работать на основе двустороннего сотрудничества с различными странами, среди которых — Россия, Израиль, Германия, балканские государства. Соглашения о «безопасных коридорах» для взаимных поездок Греция уже подписала с Болгарией, Израилем и Кипром.

Предполагается, что все пассажиры, прибывающие в Грецию из-за рубежа, должны будут предоставить справку, что не больны COVID-19, «свежестью» не менее 72 часов. Без нее их не допустят к посадке. По прибытии у всех путешественников измерят температуру. Если коронавирус диагностируют, то его носителя отправят в специальный карантинный отель (такие гостиницы будут в каждой из туристических зон Греции). Как и в Турции, в Греции откажутся от самообслуживания на «шведском столе». Шезлонги на пляжах расставят с учетом социальной дистанции и будут дезинфицировать после каждого отдыхающего.



Запуск курортов, вероятно, потребует возобновления чартерного сообщения. Регулярные рейсы «Аэрофлота» на греческие острова, как и по другим направлениям, отложены до 1 августа.

Размышляют о приеме иностранных туристов также Болгария и Кипр. Болгария намерена начать сезон с 1 июля и первыми примет туристов из Германии и Великобритании. Но российские туроператоры верят в лучшее. По данным АТОР, TEZ TOUR и ICS Travel Group пока сохраняют планы по отправке туристов в Болгарию на июль и август. ANEX Tour и Coral Travel предлагают путевки с августа.

Кипр также надеется возобновить въездной туризм в июле, но регламент работы сферы услуг и правила безопасности для туристов пока не утверждены. По предварительной информации, путешественникам достаточно будет надеть перед посадкой в самолет маску и перчатки. По прилете им измерят температуру. Маски будут обязательными на стойке регистрации и в лифтах отелей. Отели и транспорт будут дезинфицировать. Российские туроператоры и перевозчики также ждут возобновления авиасообщения с Кипром в августе.



Но дело не только в готовности европейских здравниц принимать туристов и авиакомпаний их возить, но и в воле российских властей на то, чтобы выпускать соотечественников за рубеж.

С 30 марта выезд граждан Российской Федерации с территории России был ограничен на неопределённый срок. 29 апреля был разрешен однократный выезд для тех, у кого есть паспорт или ВНЖ другого государства. Но, согласно формулировке постановления, ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Воздушный транспорт, таким образом, под действие запрета не подпадает. Но чтобы улететь, нужно, во-первых, чтобы туриста была готова принять другая сторона, во-вторых, чтобы был рейс. Между тем регулярные полеты за рубеж Росавиация приостановила в начале апреля.

В одном из последних обращений к гражданам президент РФ Владимир Путин призвал «форсировать развитие внутреннего туризма» до тех пор, пока границы других государств закрыты для россиян.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

