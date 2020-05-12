На борт Finnair не пустят без маски на всё время полёта

«Клиенты будут садиться на борт в своей маске и пребывать в ней на протяжении всего полета, — рассказывает руководитель отдела по работе с клиентами Finnair Пия Карху. — Кроме того, персонал в аэропорту, а также бортпроводники будут носить хирургические маски».

Финская национальная авиакомпания Finnair 12 мая сообщила о введении новых мер безопасности в связи с пандемией. С 18 мая обязательным требованием к пассажиру будет ношение маски на время всего полёта. Эта мера будет действовать как минимум до конца августа.

Отрицательный тест на COVID-19 не требуется, однако при наличии малейших подозрений на наличие коронавирусной инфекции или симптомов респираторного заболевания пассажира к полёту не допустят.

Оператор аэропортов Финляндии Finavia настоятельно рекомендует пассажирам носить маску при движении в аэропорту. Все работники воздушных ворот Хельсинки-Вантаа тоже будут использовать защитные средства. Перчатки можно приобрести в точках обслуживания клиентов и проверки безопасности. Чтобы соблюдать социальную дистанцию, автобусы аэропорта перевозят 50 % от обычного количества пассажиров. Также для уменьшения контактов пассажирам рекомендуется минимизировать количество ручной клади.

Для прибытия в аэропорт нужно воспользоваться такси или своим автомобилем. Поезда и автобусы в Хельсинки — Вантаа не останавливаются в аэропорту Хельсинки — Вантаа.

Напомним, что Финляндия ослабляет ограничения, в числе прочих, с 14 мая будет разрешено движение внутри Шенгена по работе или по другим неотложным делам. Между Россией и Финляндией движение приостановлено как минимум до 14 июня.