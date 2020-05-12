FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.87р80.00р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 12:58
6
Печать

На борт Finnair не пустят без маски на всё время полёта

Финская национальная авиакомпания Finnair 12 мая сообщила о введении новых мер безопасности в связи с пандемией. С 18 мая обязательным требованием к пассажиру будет ношение маски на время всего полёта. Эта мера будет действовать как минимум до конца августа.

«Клиенты будут садиться на борт в своей маске и пребывать в ней на протяжении всего полета, — рассказывает руководитель отдела по работе с клиентами Finnair Пия Карху. — Кроме того, персонал в аэропорту, а также бортпроводники будут носить хирургические маски».

Отрицательный тест на COVID-19 не требуется, однако при наличии малейших подозрений на наличие коронавирусной инфекции или симптомов респираторного заболевания пассажира к полёту не допустят.

Оператор аэропортов Финляндии Finavia настоятельно рекомендует пассажирам носить маску при движении в аэропорту. Все работники воздушных ворот Хельсинки-Вантаа тоже будут использовать защитные средства. Перчатки можно приобрести в точках обслуживания клиентов и проверки безопасности. Чтобы соблюдать социальную дистанцию, автобусы аэропорта перевозят 50 % от обычного количества пассажиров. Также для уменьшения контактов пассажирам рекомендуется минимизировать количество ручной клади.

Для прибытия в аэропорт нужно воспользоваться такси или своим автомобилем. Поезда и автобусы в Хельсинки — Вантаа не останавливаются в аэропорту Хельсинки — Вантаа.

Напомним, что Финляндия ослабляет ограничения, в числе прочих, с 14 мая будет разрешено движение внутри Шенгена по работе или по другим неотложным делам. Между Россией и Финляндией движение приостановлено как минимум до 14 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

fgh1
то есть снял маску во время полета, и тебя катапультируют? Интересно, а кормить или хотя бы выдавать напитки будут. Просто для их употребления масочку, как бы, снять придется )
dedmoroz_5e4d8827384c2
что за бред, авиасообщение с Финляндией надо вообще запретить законом, вне зависимости в маске или в каске, т.к. по земле оно безусловно запрещено!
Michael_5e4cd31840823
14 марта исправьте
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний