На борт — в маске, в туалет — с разрешения. Ryanair рассказал о восстановлении полётов и новых правилах с 1 июля

Ирландский лоукостер Ryanair 12 мая заявил о своих планах восстановить 40% регулярных рейсов с 1 июля 2020 года. Разумеется, при условии, что ЕС отменит ограничения на полёты внутри Европы, а в аэропортах будут соблюдаться меры безопасности.

Ryanair будет ежедневно выполнять почти 1000 рейсов, восстанавливая, таким образом, 90% своей маршрутной сети в «доковидные» времена. Меньше будет только их частота.

«Теперь, когда европейские государства разрешают постепенное возвращение к нормальной жизни, мы ожидаем, что это будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. Ryanair считает, что 1 июля — это наиболее практичная дата для возобновления нормального расписания полетов, чтобы мы могли позволить друзьям и семьям воссоединиться, пассажирам вернуться к работе и позволить таким основанным на туризме экономикам, как Испания, Португалия, Италия, Греция, Франция и другие, восстановить то, что осталось от туристического сезона этого года», — сказал исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.