На борт — в маске, в туалет — с разрешения. Ryanair рассказал о восстановлении полётов и новых правилах с 1 июля
Ирландский лоукостер Ryanair 12 мая заявил о своих планах восстановить 40% регулярных рейсов с 1 июля 2020 года. Разумеется, при условии, что ЕС отменит ограничения на полёты внутри Европы, а в аэропортах будут соблюдаться меры безопасности.
Ryanair будет ежедневно выполнять почти 1000 рейсов, восстанавливая, таким образом, 90% своей маршрутной сети в «доковидные» времена. Меньше будет только их частота.
«Теперь, когда европейские государства разрешают постепенное возвращение к нормальной жизни, мы ожидаем, что это будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. Ryanair считает, что 1 июля — это наиболее практичная дата для возобновления нормального расписания полетов, чтобы мы могли позволить друзьям и семьям воссоединиться, пассажирам вернуться к работе и позволить таким основанным на туризме экономикам, как Испания, Португалия, Италия, Греция, Франция и другие, восстановить то, что осталось от туристического сезона этого года», — сказал исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.
Новые правила, направленные на охрану здоровья, — проверка температуры на входе в аэропорт и постоянное ношение масок на борту самолета экипажем и пассажирами, а также ограниченное питание (предварительно упакованные закуски и напитки) и оплата только по безналичному расчёту.
Очередь в туалет будет под запретом, доступ в уборную будет предоставляться по запросу.
Ryanair попросит своих пассажиров проходить регистрацию онлайн и брать с собой меньше сумок, а посадочный талон нужно будет загрузить на смартфон.
Все пассажиры, выполняющие рейсы в июле и августе, в момент регистрации должны будут заполнить информацию о себе: как долго будет продолжаться их поездка, по какому адресу планируется проживание, а также предоставить контактные данные, которые будут предоставляться правительствам стран ЕС, чтобы помочь им контролировать правила самоизоляции в случае её необходимости.
Компания утверждает, что все самолеты Ryanair оснащены воздушными фильтрами HEPA (аналогичными тем, что используются в палатах интенсивной терапии), а салон дезинфицируют каждую ночь с помощью химикатов, которые действуют более 24 часов.
Ранее о требовании носить маски во время всего полёта сообщила финская авиакомпания Finnair.