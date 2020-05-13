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13.05.2020 11:12
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«Победа» возобновит полеты с 1 июня. Перевозчик обещает цены в два-три раза ниже, чем в прошлом году

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.

Продажа билетов по 73 российским маршрутам начнется на официальном сайте pobeda.aero 14 мая. По словам генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, средний тариф грядущего сезона будет в два-три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более 60 % всех билетов на июнь будет предложено по 499–2999 рублей.

Например, средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву — в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву — в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург — в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург — в среднем в 3,4 раза дешевле.

Условия возврата билетов в сообщении не уточняются. «Фонтанка» запросила комментарий у компании.

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Комментарии (4)

155296642
Недавно писали про Анапу, после прилёта двухнедельный карантин.
Автомобиль - средство передвижения с соблюдением самоизоляции.
В поезде есть приточная вентиляция извне.
В самолёте циркулирует небольшое количество воздуха, вероятность заразиться там - выше всего. Благополучные регионы наверняка будут сажать прилетевших из неблагополучных на карантин.
https://www.fontanka.ru/2020/05/10/69251317/
hedgehog_
они будут продавать стоячие места с возможностью получить раскладной стульчик за дополнительную плату?
Nazarlik!
О да! Все за билетами на скотовозку!!!
Особенно сейчас, когда официально разрешено не возвращать деньги за отмененный рейс. Желающие получить (сюрприз-сюрприз) ваучер вместо полета из точки А в точку Б в день Ц, выстраиваются в очередь
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