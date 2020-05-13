«Победа» возобновит полеты с 1 июня. Перевозчик обещает цены в два-три раза ниже, чем в прошлом году
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.
Продажа билетов по 73 российским маршрутам начнется на официальном сайте pobeda.aero 14 мая. По словам генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, средний тариф грядущего сезона будет в два-три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более
Например, средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву — в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву — в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург — в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург — в среднем в 3,4 раза дешевле.
Условия возврата билетов в сообщении не уточняются. «Фонтанка» запросила комментарий у компании.