«Чтобы открыться, надо вложить несколько миллионов». Бизнес оценил стоимость перезапуска в условиях пандемии

Предприниматели торгуются с Роспотребнадзором о смягчении требований для возобновления работы. Многие правила невыполнимы, если не с технической, то с финансовой точки зрения.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Смольный не торопится снимать коронавирусные ограничения, но советует бизнесу, томящемуся в изоляции, изучить стандарты, разработанные Роспотребнадзором, и просчитать с их учетом свою бизнес-модель. «Это достаточно простые и ясные правила», — напутствовал подопечных экономический вице-губернатор Евений Елин в эфире городского телеканала. Предприниматели с чиновниками не согласны. Это как СНИПы, которые недавно раскритиковал президент, утверждают они.

Рекомендации для разных видов бизнеса появляются на сайте Роспотребнадзора с конца апреля. Перегородки в ресторанах, стрижка на расстоянии 1,5 метра, сигнальная разметка на пляжах, рассадка через одного в самолетах и одиночное проживание в отелях станут спутниками сферы услуг «в условиях сохранения рисков».



Запуск первого этапа снятия ограничений в Ленинградской области позволил и предпринимателям протестировать новые правила игры, и оценить затраты на них, а также возможные риски. Так, работа ресторанов в ближайших к Северной столице районах закончилась, не начавшись, а торговым центрам дали поработать два дня, после чего закрыли за несоблюдение социальной дистанции при эвакуации.

Между тем, подготовка торговых центров «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» к перезапуску обошлась примерно в 5 млн рублей, сообщили «Фонтанке» в управляющей компании Ingka Centres. Чтобы соблюсти требования чиновников, там стали чаще проводить дезинфекцию, озаботились и дополнительной очисткой систем кондиционирования воздуха, нанесли разметку, записали объявления о необходимости соблюдать социальную дистанцию, поставили диспенсеры и вендинговые аппараты с масками. Руководство также обязало всех сотрудников носить средства индивидуальной защиты. Сеть «Чайникофф» потратила на перезапуск кафе в Кудрово «пару сотен тысяч рублей», рассказал «Фонтанке» совладелец компании Михаил Гусейнов. Помимо монтажа летней веранды ресторатор понес издержки на покупку живых цветов, которые пришлось выкинуть, когда стало ясно, что заведение не начнет работать.



Обеспечение требований Роспотребнадзора, в частности, покупку масок, тепловизоров и антисептиков, предприниматель оценил в 100 тысяч рублей на одно кафе. «Если бы мы всю сеть так перезапустили, а потом закрыли, то больше бы уже не открылись», - говорит он. Перегородки «Чайникофф» не закупает: социальную дистанцию можно соблюдать и так, если заполняемость будет 50%, считает Гусейнов. Будет ли поток клиентов хотя бы такой, гарантии нет. «Поскольку это только летние кафе, то все зависит от погоды», - говорит он. В целом, требования Роспотребнадзора к общепиту «пережить можно», уверен предприниматель. «Не открываться, потому что слишком дорого, не наш путь», - подчеркивает Михаил Гусейнов.

Сеть «Буше» готовилась к запуску своих кафе в «Мегах», рассказал коммерческий директор Роман Певзнер. С начала пандемии половина заведений сети работают в формате булочных, компания потратила «миллионы рублей» на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию, рассказал он. Оборот при этом упал на 75 %, убытки измеряются сотнями миллионов рублей, ранее сообщали в «Буше».



Сети магазинов одежды, готовясь к возобновлению работы, также занялись арифметикой. Finn Flare сама решила шить многоразовые маски. По расчету президента компании Ксении Рясовой, месячный запас на одного сотрудника обходится в 1000 рублей, еще 3-4 тысяч стоят перчатки, примерно столько же санитайзеры, итого дополнительные расходы примерно 10 тысяч рублей на сотрудника в месяц или 150-300 тысяч рублей на магазин, в зависимости от площади. «Но мы обеспечиваем СИЗами персонал не потому, что так сказало государство, а потому что так надо», - подчеркивает Ксения Рясова. Сама предприниматель не выходит из дома без маски. В перезапуске ТЦ в Ленобласти Finn Flare не участвовал, так как не увидел смысла работать без примерочных. «Как платья без примерки продавать, я не понимаю», - комментирует Ксения Рясова.

«Работа без примерочных — это вызов. Неясно, какую часть купленного, потом принесут обратно», - соглашается коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. В отличие от коллег, ретейлер поучаствовал в перезапуске «Меги». Расходы составили 20-30 тысяч на магазин. К примеру, бактерицидная лампа обошлась в 10 тысяч рублей, градусник-тепловизор в 6 тысяч рублей.



«Максидом», чьи магазины продолжили работать во время коронавирусных каникул, только в апреле потратил на средства защиты, дезинфекцию, разметку для обеспечения социальной дистанции примерно 300 тысяч рублей на магазин, то есть 2,7 млн на всю сеть в Петербурге.

В отличие от ретейлеров, предприятия сферы услуг решили добиваться смягчения требований. По оценке Ассоциации предприятий индустрии красоты, выполнение всех рекомендаций увеличит себестоимость обслуживания одного клиента на 137 рублей. «Если для премиальных салонов это приемлемо, то для эконом-сегмента, где стоимость стрижки может составлять 190 рублей, это перебор», - говорит Лялья Садыкова, омбудсмен ассоциации и руководитель сети экономпарикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк». По ее словам, на сегменты «комфорт и эконом» в Петербурге приходится более 90% бьюти-рынка.

Самая затратная категория — средства индивидуальной защиты. Так, сотрудникам салонов красоты Роспотребнадзор предписывает работать в полном коронавирусном облачении, включающем маску, шапочку, медицинский халат, бахилы и перчатки. По словам Лальи Садыковой, на закупку для трех своих салонов на пять дней она потратила 54 тысячи рублей,



при том, что не все оказалось в наличии. Шапочки стоят 4 рубля за штуку, что в шесть раз дороже, чем до коронакризиса, маски выросли в цене в 20 раз — до 19 рублей за штуку, одноразовые простыни — в 10 раз до 17 рублей за штуку. Бесконтактный градусник для небольшой студии и вовсе непозволительная роскошь, считает она.

Требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра приведет к тому 50% сотрудников маникюрных студий не сможет выйти на работу. Держать такое расстояние между работником и посетителем попросту невозможно. «Руки за время карантина не выросли», - иронизирует Лялья Садыкова. Выполнить требования по проветриванию не смогут салоны, которые находятся в ТЦ, поскольку у них либо вообще нет окон, либо они могут не открываться.

По словам омбудсмена АПИК, ассоциация обратилась в петербургский Роспотребнадзор с просьбой уточнить рекомендации для Северной столицы, но пока получала ответ, что такие вещи решаются на федеральном уровне.

Торг с санитарным ведомством ведут также авиакомпании. В первом перечне требований перевозчикам советовали обеспечить средствами защиты персонал и пассажиров. В дополнениях от 15 мая Роспотребнадзор потребовал продавать билеты из расчета заполняемости судна только на 50% от всех посадочных мест, а также ссаживать пассажиров с температурой и признаками ОРВИ.



Пока эти правила удается соблюдать, так как людей летает мало, сообщил «Фонтанке» собеседник в одном из крупных перевозчиков. Средства защиты носят члены экипажа, но пассажиров к ним пока не принуждают. Но участники отрасли сейчас добиваются смягчения правил, а также разъяснений, например, какие именно средства защиты покупать.

За отрасль уже заступился министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Рассадка «через одного» приведет к подорожанию билетов — в среднем до 70 тысяч рублей. «Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет», — заявил он.

Рекомендации для отелей Роспотребнадзор пока не написал. Но можно ожидать, что они будут походить на правила для санаторно-курортных учреждений. Последним, в частности, предписали соблюдать социальную дистанцию на пляжах и шведском столе, а также избавиться от ковров и обоев в номерах, поставить защитные экраны на стойках регистрации. Ассоциация организаторов оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в ведомство с просьбой пересмотреть свою позицию. По мнению предпринимателей, выполнение предложенных мер потребует больших финансовых вложений и времени для переустройства, в результате многие санаторно-курортные учреждения просто не смогут возобновить работу после эпидемии.

У отелей аналогичное переоснащение займет 2-3 месяца, считает совладелец Rossi Hotel&Spa Сергей Бульзов. Затраты будут понятны, когда появятся конкретные требования.

Но можно прогнозировать снижение потока на 40%, если людям запретят сидеть рядом и селиться вместе. «Это как СНИПы, я не верю в выполнимость - не только по технической, но и финансовой части. У людей и так денег нет, а им еще говорят: чтобы открыться надо вложить несколько миллионов, и потом, может быть, к вам поедет гость», - заключает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

